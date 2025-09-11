Teroare într-un cartier din Baia Mare. Un tânăr grec, înarmat cu un cuţit, a amenințat mai mulţi oameni în plină stradă şi le-a furat banii şi telefoanele. Un alt tânăr, care a încercat să intervină, a fost pus la pământ şi rănit grav. Poliţiştii au reuşit, în cele din urmă, să-l prindă pe atacator, care a fost internat provizoriu la psihiatrie. Atenţie, urmează detalii şi imagini care vă pot afecta emoţional!

Imaginile au fost surprinse la scurt timp după lăsarea serii.

Tineri jefuiţi şi ameninţaţi cu cuţitul, în Baia Mare

Într-un cartier de la periferia municipiului Baia Mare, bărbatul de 24 de ani începe să ameninţe cu un cuţit trei tineri. Îngroziţi, aceştia îi predau telefoanele şi suma de 80 de lei.

Un al patrulea băiat intervine pentru a-i ajuta să scape, dar gestul său de curaj era să-l coste viaţa. "La început a fost gălăgie, n-am înţeles cine cu cine se certa. Şi la un moment dat a zis: Stai, că trag în tine. Stai, opreşte-te!", povesteşte o bătrână. "O tâlhărit pe cineva şi ăia au fugit să îl prindă şi el a ameninţat alte persoane: Lăsaţi-mă în pace că dacă nu...", spune un bărbat.

Atacatorul va fi supus unei expertize psihiatrice

După ce şi-a lăsat victima în stradă, tâlharul s-a ascuns în apartamentul în care locuia cu chirie, alături de mama sa. Tot de acolo l-au săltat şi mascaţii, o oră mai târziu. Tânărul care a încercat să îl oprească şi a fost grav rănit de agresor, a fost internat la spital.

"A prezentat o plagă penetrată la nivelul hemitoracelui stâng, cu interesarea hemei pulmonului stâng, în zona apicală. Starea dânsului este favorabilă, stabilă din punct de vedere hemodinamic", a declarat Rareș Pop, manager Spitalul Județean de Urgență Baia Mare.

Tâlharul care a comis atacul va fi supus unei expertize psihiatrice. Anchetatorii vor să afle dacă avea sau nu discernământ în momentul în care a îngrozit oamenii.

