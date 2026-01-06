În 2026 cerul va fi luminat de zeci de evenimente astronomice, multe vizibile şi din România. Pe listă avem ploi de meteori, stele căzătoare şi planete care vor străluci puternic. Iar în martie vom avea din nou "lună sângerie". Iată calendarul evenimentelor astronomice din 2026.

Anul 2026 promite nopți de neuitat pentru cei care privesc cerul. Chiar la început de an, pe 10 anuarie, planeta Jupiter va străluci întreaga noapte.

Pe 2 spre 3 martie, o eclipsă totală de lună colorează cerul. Pentru aproximativ o oră, umbra Pământului va acoperi complet luna plină și îi va da o nuanță roșiatică.

Apoi, în aprilie, pe data de 19 spre apus, luna se va afla aproape de stelele Pleiade și va crea alături de Venus un tablou strălucitor. Iar în mai, o să admirăm ploaia de meteori eta-acoaride.

Vara se anunță la fel de spectaculoasă. În august, Perseidele vor lumina nopțile cu zeci de meteori pe oră. Pe data de 15, Venus va domina cerul după apus și va străluci ca o stea. La final de august, va fi și o eclipsă parțială de lună.

La toamnă, pe 4 octombrie, Saturn, planeta cu inele, va atinge maximul de strălucire de anul acesta. Ziua următoare, pe 5, luna și planeta Marte vor fi apropiate vizual înainte de răsărit. Iar în noiembrie, Jupiter și Marte se vor apropia pe cerul dimineții și vor oferi o priveliște fascinantă.

Și finalul de an va fi impresionant, Geminidele, ploaia de meteori, ne va transforma noaptea într-o experiență magică. Iar pe 24 decembrie, în ajuns de Crăciun, luna plină va fi deosebit de aproape de pământ și va lumina cerul chiar de sărbători.

Aceste fenomene se pot vedea cu ochiul liber, dar un binoclu sau un telescop mic cu siguranță va îmbunătății experiența.

Andra Costea Like Mi-am început călătoria ca jurist crezând că asta este singura metodă de a lucra cu adevărul. Curiozitatea şi ambiția însă m-au împins să explorez întotdeauna profunzimea fiecărei povești iar asta m-a făcut să realizez predilecţia mea către jurnalism. ➜

