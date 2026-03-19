Promisiuni noi decolează pentru Terminalul doi de la Aeroportul Otopeni. Lucrările vor fi gata în trei ani și jumătate. Pe hârtie, totul sună bine: acces rapid, tunel pe sub Pădurea Băneasa și drum expres spre autostradă. În realitate, rămâne de văzut dacă proiectul va prinde cu adevărat viteză sau dacă rămâne încă o dată blocat la sol, între planuri ambițioase și termene optimiste.

De la 10, la doar trei ani şi jumătate - este noul termen extrem de optimist pe care îl avansează Aeroporturi Bucureşti pentru Terminalul 2 de la Otopeni. Noua clădire va avea o capacitate de 30 de milioane de pasageri, cel puțin 48 de locuri de parcare pentru avioane și 20 de porți de îmbarcare.

Terminalul 2 al Aeroportului Otopeni este cea mai mare investiţie în infrastructură aeroportuară pe care a avut-o România vreodată. CNAB a lansat anul trecut licitaţia în valoare de 40 de milioane de euro, iar ofertele sunt în evaluare.

"În câteva zile vom afla, practic, câştigătorul proiectării. În premieră vă anunţ că noul terminal va fi construit în trei ani şi jumătate, ceea ce presupune un record de infrastructură. Va putea prelua traficul actual, astfel încât să putem avea la ora de vârf 6500 de pasageri", a afirmat Teodor Postelnicu, purtător de cuvânt CNAB.

Articolul continuă după reclamă

Tunel pe sub Pădurea Băneasa și drum expres spre aeroport

Compania Aeroporturi București, Primăria Capitalei și Consiliul Județean Ilfov lucrează la un proiect comun: un tunel de 3 kilometri pe sub Pădurea Băneasa, care să lege nordul orașului de viitorul Terminal 2 și de centură. Proiectul ar urma să fie finanțat din fonduri europene.

Mai repede, însă, ar putea apărea drumul expres, uitat la proiectarea Autostrăzii București. Procedurile de licitaţie au fost demarate, după mai bine de zece ani de promisiuni.

Un drum de 2,5 kilometri va conecta autostrada A0 de Aeroportul Otopeni şi ne va scuti de un ocol de aproximativ 20 de minute.

"Nu doar prin prisma funcţionării terminalului 2, ci şi pentru construcţia efectivă a Terminalului 2. În momentul de faţă, pentru a asigura legătura dintre autostrada A0 şi drumul judeţean, sunt necesari cam 17-18 km. Am estimat 2 ani de zile să fie gata", a declarat Gabriel Budescu, director general CNIR.

Iar dacă totul merge conform planului, am putea călători direct cu metroul până la aeroport peste 3 ani.

Metroul spre Otopeni avansează

"Pe segmentul sudic al Magistralei 6, de la staţia Tokyo, de unde au început lucrările, către 1 mai, lucrările au continuat şi au ajuns la Gara Băneasa. Avem cam 60% stadiul de realizare, pe segmentul nordic se lucrează încă pe zona de infrastructură a staţiilor, procentulul de realizare este de 22%", a afirmat Ionuţ Săvoiu, secretar de stat la Ministerul Transporturilor.

Şi terminalul vechi al Aeroportului, cel prin care circulăm astăzi, este în plină transformare.

Ingrid Tîrziu Like Cred că sunt în locul în care mi-am dorit să fiu dintotdeauna: în faţa voastră, vorbind despre oameni şi întâmplările lor. ➜

Întrebarea zilei V-aţi face asigurare pentru pierderea locului de muncă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰