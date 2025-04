Daniela şi Gabriel au fost desfiguraţi de acid. Tânărul de 24 de ani a rămas fără vedere şi a stat o jumătate de an la spital din cauza arsurilor grave. Încă nu îndrăzneşte să iasă în lume.

A acceptat să povestească tragedia doar la telefon

"Veneam cu mașina, am intrat pe stradă. Cel cu acidul era la colț și cel cu mașina ne urmărea din spate. Am trecut pe lângă ei, au văzut că am geamul deschis. Când am făcut dreapta a fost foarte simplu pentru el", povesteşte Gabriel, victimă.

Stropiţi cu acid sulfuric de necunoscuţii angajaţi să îi mutileze, cei doi tineri au sărit din maşină şi s-au tăvălit de durere pe asfalt.

"Am coborât din mașină și am început să țipăm -Ajutor!-", povesteşte Gabriel, victimă.

La 29 de ani, Daniela a făcut terapie ca să îşi revină din şoc. Mai ales că agresorii stau peste gard de ea.

"Sunt vecinii noștri. Psihic este foarte greu", spune Daniela, victimă.

Gabriel ştie pentru ce a plătit cumplit

"În urmă cu aproximativ patru ani de zile vecina mea, o femeie măritată, cu doi copii. Mi-a făcut avansuri. Am întreținut o relație cu ea de aproximativ două luni de zile", spune Gabriel, victimă.

Soțul femeii a aflat despre aventură. A făcut planul de răzbunare chiar în timpul unei vacanţe, într-un bar din Italia, unde a cunoscut trei conaţionali. Iar soţia a contribuit şi ea cu idei. În urma discuției din Padova, atacatorii au două variante. Fie realizează un asasinat la comandă, în schimbul căruia primesc o casă în Germania sau echivalentul în bani, peste 150.000 de euro. Fie un simplu atac prin care rănesc grav victima și sunt recompensați cu suma de 8.000 de euro.

Planul de la sfârşitul anului 2023 a rămas la a doua variantă

Atacatorii s-au întors în ţară, şi-au filat victimele şi vara trecută au găsit momentul să acţioneze. Agresorii s-au ascuns luni de zile de poliţişti, timp în care Daniela şi Gabriel erau internaţi în spital.

Mama principalului suspect, care şi-a ajutat fiul să îşi urmărească victimele, este anchetată pentru complicitate la tentativă de omor. După atac, a încercat să inducă în eroare anchetatorii şi s-a prefăcut că nu ştia nimic.

"Chiar e de speriat. Am și nepoți mari, am și copii și uite, îți e frică să mai pleci", spunea în iunie 2024 mama principalului suspect.

Soţii care au comandat asasinatul, agresorii şi mama unuia dintre ei ar putea fi condamnaţi la închisoare între cinci şi 10 ani.

