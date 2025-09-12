Experiment mașină vs. metrou. Cât durează drumul de la Grozăveşti la Piaţa Unirii

Ne convinge alternativa sănătoasă şi sustenabilă! E scopul unei aplicaţii de mobilitate urbană care încearcă să ne facă să renunţăm la maşina personală. Un doctorand de la Politehnica Bucureşti a creat un consilier AI care să ne ajute în fiecare dimineaţă să alegem ruta optimpă spre serviciu sau spre şcoală, fie cu mijloacele de transport în comun, fie pe jos.

Aglomeraţie, claxoane şi mult stres. Din ce în ce mai mult, mai ales în Capitală. E problema de la care a plecat Alexandru Guzu atunci cand s-a gândit să dezolte o aplicaţie de mobilitate urbană. Dacă autorităţile nu ne salvează, o putem face singuri, spune tânărul. "Noi suntem cei care urcăm dimineaţa în maşină pe o distanţă foarte scurtă şi aglomerăm traficul în loc să folosim un autobuz, un metrou, sau chiar să mergem pe jos când e frumos afară", a declarat Alexandru Guzu.

De exemplu, poţi afla că dacă te plimbi până la birou economiseşti 1,2 kg de dioxid de carbon şi faci 3.000 de paşi în plus pentru sănătatea ta. "Preia date în timp real din diferite aplicații, inteligență artificială preia aceste date și să te pună într-o postură în care să îți explice că e mai sănătos să mergi pe jos că e mai ieftin să mergi cu transportul în comun decât cu mașină, e mai puțin stresant", explică tânărul.

Tânăr: Hai să vedem cât de aglomerat e traficul. Hai să mergem până la Piața Unirii. Începem experimentul.

Reporter: Noi suntem acum la Facultatea de Electronică.

Tânăr: Am face cam 18 minute cu mașina, iar cu metroul undeva la 18, tot așa. Ne recomandă cu căldură să folosim transportul public

Reporter: De ce?

Tânăr: Pentru că vom evita stresul traficului și parcarea, care ocupă foarte mult timp. Dacă apăsăm butonul convinge-mă, pop-up-urile umplu ecranul imediat. E vremea asta frumoasă, undeva 21, 22 de grade. Vei evita stresul traficlui și parcarea. Implică costuri de combustibil, implică emisii de carbon și foarte mult timp pierdut cu parcarea. Plus că parcarea trebuie și plătită.

Alexandru s-a înscris cu proiectul la bursa SAB, concursul naţional organizat de Fundatia Dan Voiculescu pentru dezvoltarea României în parteneriat cu Salonul Auto Bucureşti unde tinerii pot obţine susţinere din partea mediului de afaceri.

"Dorința mea este să rămân în educație, să devin profesor la această universitate și să schimb niște lucruri care se întâmplă prost. S-a pierdut faptul că un profesor ar trebui să fie unul dintre cei mai importanți oameni din stat", spune Alexandru Guzu. Îi place inteligenţa artificială, dar e sigur că chatbot nu va putea înlocui niciodată dascălii.

