Mașina a devenit un lux, dar câți pot renunța cu adevărat la ea? În afara marilor orașe, alternativele lipsesc. Iar cei care le au, le refuză, din comoditate. La Cluj, ai opțiuni să ajungi la serviciu sau la școală fără mașină. În București însă socoteala se complică. Observator vă arată un experiment real: o zi fără mașină în două mari orașe. Cum te descurci? Ce obstacole întâlnești? Și cât de mult contează mașina în viața de zi cu zi?

"Locuiesc la graniţa dintre Otopeni şi Capitală. În fiecare dimineaţă trebuie să parcurg un traseu complicat, la fel cum parcurg foarte mulţi oameni care trebuie să ajungă în centrul oraşului, spre servicii, spre şcoli şi grădiniţe. Astăzi am făcut şi o excepţie. Am lăsat copiii în grija soţului şi am renunţat la maşină pentru că voi merge la redacţie cu mijloacele de transport în comun. Sunt curioasă cum ajunge Alex astăzi la redacţie", a spus reporterul Observator Greta Neagu înainte să pornească la drum.

La 450 de kilometri distanţă, Alex Prunean, reporterul Observator de la Cluj Napoca, a făcut acelaşi experiment.

"Şi eu locuiesc tot în afara oraşului, iar singura alternativă pe care o am la maşină este tot autobuzul. Aş putea să iau unul chiar de aici, de la mine de pe stradă, dar vine extrem de rar, din oră în oră, aşa că mi-e mult mai uşor să merg încă 10 minute pe jos până într-o staţie mai mare", a spus Alex Prunean.

Articolul continuă după reclamă

Între timp Greta s-a urcat în autobuz şi a luat pulsul celor care au renunţat, deja, la maşină.

Reporter: Azi unde trebuie să ajungeţi?

Călătoare: La serviciu.

Reporter: În ce zonă?

Călătoare: Romană.

Reporter: Cât vă ia?

Călătoare: Sunt zile în care două ore. Îmi pare rău că m-am mutat de la Ploieşti, acolo cel puţin în tren eram mai relaxată.

Încolţiţi de plinul de scumpiri, oamenii găsesc soluţii.

"Eu le-am propus de mult să se împrietenească şi să stabilească: noi trebuie să ajungem în aceeaşi zonă, azi cu maşina mea, mâine cu maşina ta. În loc să fim unul în maşină, să fim doi sau trei", a spus o călătoare.

O idee bună, care se poate aplica şi la Cluj. Deşi mulţi sunt dependenţi de maşină, un lucru e cert: orice învăţ are şi dezvăţ.

"Se poate şi cu autobuzul. Se merge rapid", a spus o doamnă.

Alex confirmă. Din Floreşti până la redacţie a făcut 20 de minute.

Pentru Greta, în schimb, drumul a continuat.

"Autobuzul a fost cam gol, este aceeaşi aglomeraţie la intrarea în Capitală. Acum merg spre staţia de tramvai. Dacă plecam cu maşina până la această oră aş fi ajuns, deja, la redacţie. Am ajuns în zona Aurel Vlaicu şi de aici până la redacţie am două variante: fie merg pe jos, aproximativ 20-30 de minute, fie iau metroul pentru o staţie. O să aleg, evident, cea mai rapidă variantă", a transmis Greta Neagu.

A folosit trei mijloace de transport în comun ca să ajung la redacţie.

"Concluzia mea e simplă: avem nevoie de conexiuni mai bune cu oraşul: deşi călătoria a fost confortabilă, a durat dublu faţă de situaţia în care aş fi venit la serviciu cu maşina. Exceptând chiar şi faptul că nu am mai făcut oprirea la grădiniţă. Sunt curioasă, totuşi, cum a fost şi pentru Alex această experienţă", a concluzionat Greta.

"Singura diferenţă pe care am simţit-o astăzi e la buzunar. Pe un bilet am plătit 4 lei, în timp ce combustibilul m-ar fi costat aproape dublu. Ca o concluzie pot spune că te poţi descurca fără maşină dacă vii din afara Clujului, dacă poţi evita orele de vârf şi nu ai de lăsat copii la şcoli diferite", a concluzionat şi Alex.

Pe Greta carburanţii au costat-o, în medie, 550 de lei pe lună. Un abonament lunar comun e de trei ori mai ieftin.

Alex dă puţin peste 400 de lei pe lună pe benzină şi dacă ar merge cu autobuzul spre serviciu ar plăti 115 lei, fără reducere.

București: peste 700.000 de navetiști pe zi

Sunt peste 700.000 de navetişti care intră în fiecare zi în Capitală.

"Nu vor reuşi cei care fac naveta la Bucureşti cu maşina personală să renunţe la ea, indiferent cât va fi litrul de carburant. Nu există alternative", a declarat pentru Observator Alex Vîlvoi de la Asociaţia "România Fără Gropi".

"Unde am eu de mers trebuie să merg cu maşina pentru că nu este metrou acolo. Şi mijlocul de transport în comun ar dura mult mai mult. Nu aş renunţa la maşină oricât de scump ar fi carburantul", a spus un şofer.

Iar realitatea din teren confirmă.

Parcarea de la terminalul multimodal Străuleşti are o capacitate de 660 de locuri şi se desfăşoară pe 3 niveluri. Însă nici primul nu este ocupat la capacitate maximă, iar celelalte două etaje sunt restricţionate.

La Cluj estimările de trafic arată că într-o zi lucrătoare, DN1 care face legătura cu Floreştiul, este tranzitat de 35.000 de maşini. La polul opus, în Arad, s-a constatat o creştere de 15% a numărului de călători din tramvaie şi autobuze, după scumpirile exagerate ale carburanţilor. În Bucureşti, Metrorex anunţă că traficul în subteran a urcat cu 8% faţă de luna precedentă.

Greta Neagu Like

Întrebarea zilei Credeți că boicotul profesorilor la simularea de Bacalaureat este justificat? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰