Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București anunță că, până în acest moment, nu există o concluzie privind cauza exploziei din Rahova, aceasta urmând a fi stabilită prin expertize tehnice de specialitate. Parchetul respinge totodată teoriile apărute online, precizând că nu există date care să indice folosirea unui material exploziv.

Explozia din Rahova: Procurorii demontează teoriile conspirației. "Nu sunt dovezi că a fost material exploziv" - arhivă

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București transmite că ancheta în cazul exploziei produse într-un bloc din cartierul Rahova continuă luni și marți cu cercetări la fața locului, la care iau parte procurori, polițiști, pompieri, experți criminaliști și specialiști de la INSEMEX Petroșani, dar că, până în acest moment, nu există concluzii privind cauzele producerii deflagrației, acestea urmând a fi stabilite prin expertize tehnice de specialitate.

"În acest moment al cercetărilor, nu există concluzii privind cauzele producerii exploziei, acestea urmând a fi stabilite prin expertize tehnice de specialitate, iar la finalizarea acestora, informațiile de interes public vor fi comunicate. (...) Raportat la actele procedurale efectuate în cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom fi în măsură să oferim detalii suplimentare, iar pe măsura derulării cercetărilor vom informa opinia publică. Pentru buna desfășurare a anchetei, adresăm rugămintea mass-mediei să evite speculațiile privind cauzele producerii evenimentului sau atribuirea responsabilității unor persoane ori instituții. De asemenea, facem precizarea că nu au rezultat date ori indicii în sensul că evenimentul investigat a fost generat de prezența ori folosirea de material exploziv", informează Parchetul într-un comunicat remis luni.

Precizarea Parchetului despre "materialul exploziv" vine după ce în mediul online și pe rețelele de socializare au fost lansate teorii ale conspirației, cu narațiuni false potrivit cărora explozia din Rahova ar fi avut drept cauză plasarea de "bombe C-4".

Articolul continuă după reclamă

La Institutul Național de Medicină Legală au fost realizate activitățile de examinare și identificare a celor trei persoane decedate, fiind obținute concluziile expertizei genetice judiciare dispusă în cauză.

Marți, vor fi continuate activitățile de cercetare la fața locului în prezența specialiștilor ISC, cu respectarea recomandărilor acestora având în vedere starea imobilului.

În paralel, vor fi efectuate audieri ale persoanelor ce au cunoștință de împrejurările și modul în care a avut loc evenimentul.

Procurorii au deschis un dosar penal in rem, în care sunt efectuate cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de distrugere din culpă care a avut ca urmare producerea unui dezastru, în legătură cu explozia care a avut loc vineri dimineață într-un bloc din cartierul Rahova, soldată cu trei morți.

Dosarul a fost deschis inițial de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, însă a fost preluat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București.

