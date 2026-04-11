Explozie evitată în prag de Paște. Peste 100 de locatari, salvați în ultimul moment dintr-un bloc din Brașov

O tragedie de proporții era pe cale să se producă chiar în Vinerea Mare. Un locatar din municipiul Brașov a semnalat la numărul unic de urgență că, în incinta blocului în care locuiesc aproximativ 100 de persoane, se simțea un miros puternic de fum, potrivit Brașov.net.

Alarma a fost dată prin apel la 112, iar la fața locului au intervenit echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU), SMURD și Poliției.

Echipele ajunse la intervenție au identificat sursa pericolului într-o garsonieră situată la parterul blocului. Era vorba despre o butelie de gaz conectată la un arzător pentru gătit, lăsată aprinsă și nesupravegheată. Potrivit Brasov.net, mediul era extrem de inflamabil, locuința fiind ticsită cu deșeuri și materiale reciclabile.

După securizarea arzătorului și a buteliei, autoritățile au constatat că imobilul necesită măsuri urgente de igienizare, garsoniera reprezentând un risc biologic pentru restul locatarilor.

