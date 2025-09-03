Pompierii din Caraş-Severin au evitat o tragedie, ieri, 2 septembrie. Aceştia au intervenit pentru a stinge un incendiu şi au evitat o explozie.

- Explozie evitată la limită, în Reşiţa. Pompierii au scos o butelie dintr-un incendiu

La un pas de explozie, ieri, în municipiul Reşiţa, judeţul Caraş-Severin! Pompierii au scos la timp o butelie din incinta fostului patinoar, acolo unde a izbucnit un incendiu violent.

Flăcările au cuprins în scurt timp o magazie şi un garaj din apropiere. Cauza probabilă a incendiului a fost un scurtcircuit electric.

