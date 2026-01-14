O deflagrație puternică, neurmată de incendiu, s-a produs miercuri dimineață, într-o anexă situată în curtea poliției rutiere din municipiul Lugoj, județul Timiș.

Explozie în curtea poliției rutiere din Lugoj. Trei persoane au fost rănite - ISU

La fața locului au intervenit de urgență pompierii, cu o autospecială de primă intervenție și comandă, două autospeciale de stingere și un efectiv de 10 salvatori, potrivit ISU Timiş.

Potrivit surselor Observatornews, ar fi explodat o centrală în clădirea în care se eliberau caziere şi dosare rutiere.

În urma exploziei, trei persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Un bărbat, care a suferit arsuri la nivelul feței și membrelor superioare, a fost transportat la spital. O altă persoană cu arsuri minore la o mână a fost evaluată la fața locului, iar cea de-a treia victimă a suferit un atac de panică și primește îngrijiri medicale.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Obişnuiţi să donaţi sânge? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰