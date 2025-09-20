Antena Meniu Search
Explozie la o fabrică de prelucrare a lemnului din Hunedoara. Pagubele se ridică la 500.000 de euro

O explozie urmată de un incendiu la o fabrică de prelucrarea lemnului din municipiul Brad s-a soldat cu pagube de 500.000 de euro, fără să fie consemnate victime omeneşti, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Hunedoara, potrivit Agerpres.

de Redactia Observator

la 20.09.2025 , 18:51
Incidentul a avut loc în noaptea de vineri spre sâmbătă, în acest caz poliţia deschizând un dosar penal pentru distrugere din culpă.

"Echipaje de pompieri, SMURD şi ambulanţă au intervenit de urgenţă pentru stingerea focului şi acordarea de sprijin. Flăcările au fost lichidate fără ca incendiul să se propage în zonă. Din fericire, nu au fost înregistrate victime, doar pagube materiale, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 500.000 de euro", a precizat IPJ Hunedoara.

Conducerea fabricii a transmis un comunicat oficial în care menţionează că nu au fost victime sau persoane rănite şi că pagubele înregistrate sunt "exclusiv materiale".

"Intervenţia promptă a autorităţilor competente a permis limitarea efectelor incendiului", se mai arată în comunicat

În prezent, se desfăşoară cercetări pentru stabilirea cauzelor producerii acestui eveniment.

