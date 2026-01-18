Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Foto Patiserie din Gherla, distrusă complet după o explozie urmată de incendiu

Incendiu, urmat de o explozie puternică, în localitatea Gherla, din judeţul Cluj. Flăcările au izbucnit, în această dimineaţă, la o patiserie de aproximativ 10 metri pătraţi.

de Redactia Observator

la 18.01.2026 , 12:47
Explozie urmată de incendiu la o patiserie din Gherla. Localul a fost distrus complet

Cel mai probabil, cauza este o aerotermă, iar focul s-a extins până la o butelie, care a explodat. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, însă patiseria a fost complet distrusă.

ISU Cluj a anunţat că pompierii din cadrul Detașamentului Dej intervin pe strada Dragoș Vodă din municipiul Gherla, "unde s-a produs un incendiu urmat de o explozie la o butelie, fiind distrusă o plăcintărie".

Nu sunt victime. La o primă evaluare, sunt înregistrate pagube la geamurile unor imobile situate în imediata apropiere, au mai transmis cei de la ISU.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

explozie patiserie gherla local distrus
Înapoi la Homepage
Afacerea în care românul celebru ales primar cu o majoritate zdrobitoare a investit o sumă uriaşă
Afacerea în care românul celebru ales primar cu o majoritate zdrobitoare a investit o sumă uriaşă
Imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă. Cum arată vedeta după al 3-lea copil
Imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă. Cum arată vedeta după al 3-lea copil
Dezvăluirile fostului jucător de la FCSB, cu Edi Iordănescu antrenor: „Se vedea că e șeful vestiarului”. Video exclusiv
Dezvăluirile fostului jucător de la FCSB, cu Edi Iordănescu antrenor: „Se vedea că e șeful vestiarului”. Video exclusiv
Donald Trump l-a invitat pe Nicușor Dan în „Consiliul de Pace”. Ce i-a scris președintele SUA
Donald Trump l-a invitat pe Nicușor Dan în „Consiliul de Pace”. Ce i-a scris președintele SUA
Cum arată cabina de teatru a Stelei Popescu. Lucrurile regretatei actrițe au rămas neatinse
Cum arată cabina de teatru a Stelei Popescu. Lucrurile regretatei actrițe au rămas neatinse
Comentarii


Întrebarea zilei
Consideraţi corectă amânarea deciziei CCR privind pensiile magistraţilor?
Observator » Evenimente » Patiserie din Gherla, distrusă complet după o explozie urmată de incendiu