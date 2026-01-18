Incendiu, urmat de o explozie puternică, în localitatea Gherla, din judeţul Cluj. Flăcările au izbucnit, în această dimineaţă, la o patiserie de aproximativ 10 metri pătraţi.

Explozie urmată de incendiu la o patiserie din Gherla. Localul a fost distrus complet

Cel mai probabil, cauza este o aerotermă, iar focul s-a extins până la o butelie, care a explodat. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, însă patiseria a fost complet distrusă.

ISU Cluj a anunţat că pompierii din cadrul Detașamentului Dej intervin pe strada Dragoș Vodă din municipiul Gherla, "unde s-a produs un incendiu urmat de o explozie la o butelie, fiind distrusă o plăcintărie".

Nu sunt victime. La o primă evaluare, sunt înregistrate pagube la geamurile unor imobile situate în imediata apropiere, au mai transmis cei de la ISU.

