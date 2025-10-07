Pentru studenţi, însă, decizia dacă vor fi suspendate sau nu cursurile nu a fost comunicată în mod unanim. Universităţile încă dezbat problema.

Universitățile au autonomie întotdeauna în ceea ce privește aceste decizii, așa că unele încă mai cântăresc în consiliile de administrație problema. Cel mai probabil însă vor suspenda cursurile pentru o zi. Cei care au făcut deja anunțurile sunt Universitatea din București, Universitatea Carol Davila de Medicină, Școala de Studii Politice SNSPA. Până la urmă temerea bucureștenilor vine din ultima furtună prin care am trecut cu toții, vineri, când multe zone din Capitală au fost inundate.

Capacitatea canalizărilor din București este de 23 de litri pe metru pătrat

Atunci s-au strâns în București în doar câteva ore 45 de litri de apă pe metru pătrat. Ca să vă dați seama, de această dată se estimează că în 24 de ore se va acumula o cantitate de apă de până la 140 de litri pe metru pătrat. Capacitatea canalizărilor din București este de 23 de litri pe metru pătrat, ceea ce înseamnă că nivelul de canalizare va fi mai mult decât depășit.

Articolul continuă după reclamă

Pământul este îmbibat de apă, iar vântul e posibil să dezrădăcineze unii arbori. Meteorologii vin cu vești ceva mai bune pentru ultimele zile ale săptămânii, când vremea se va liniști și încălzi.

