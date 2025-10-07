Urmează ore critice, Ciclonul Barbara loveşte România. Meteorologii anunţă ploi care vor spulbera toate recordurile. În mai puţin de două ore începe potopul de cod roşu în cinci judeţe şi Capitala. Autorităţile sunt în alertă şi se pregătesc pentru cel mai negru scenariu. Au fost închise şcolile, s-au făcut diguri din mii de saci de nisip, iar oamenii au fost avertizaţi să rămână în case şi să îşi facă provizii. Jandarmi din opt judeţe au fost trimişi deja în ajutor în zonele unde pericolul e iminent.

Ciclonul Barbara, care a măturat Bulgaria şi Grecia, a adus potopul deasupra Românie. Avertizarea de cod roşu a fost extinsă. De la ora 21:00, cinci judeţe şi Capitala sunt sub avertizare severă. În 36 de ore o să plouă cât pentru trei luni. O să se adune peste 200 de litri pe metru pătrat. De teama unor inundaţii catastrofale, s-au făcut diguri din saci cu nisip. Valu lui Traian e una dintre cele mai vulnerabile localităţi din județ.

Trei cartiere din Bucureşti sunt predispuse să se transforme practic în lacuri uriaş

4.000 de saci cu nisip au fost pregătiţi în total. Persoanele vulnearabile, bătrânii, dar şi cei care nu se pot deplasa, primesc sacii cu nisip acasă şi sunt ajutaţi să îşi pună locuinţele în siguranţă. Iar cei care au venit cu maşinile persoanel au putut face lucrurl acesta. Îi vedeţi, îşi încarcă sacii de nisip în portbagaj. Sunt aşteptate cantităţi record de apă. E cod roşu de inundaţii şi pe mai multe răuri din Dobrogea. Jandarmi din două judeţe au fost mobilizaţi. "Colegii de la ISU Suceva şi ISU Botoşani sunt pe drum. Au pornit deplasarea către Constanţa", a declarat Ana Maria Stoica, purtător de cuvânt ISU Dobrogea.

Articolul continuă după reclamă

"Dacă se că ordin de evacurare dintr-o anumită zonă, populaţia să colaboreze cu autorităţile, dacă se dau avertitări că este o viitură sa se adapostească la o zonă mai inaltă, să fie pregătiţisă plece dacă e nevoie", a declarat Raed Arafat, şeful DSU. Cel mai mare pericol este în centrul oraşului Constanţa. Aici, autorităţile se aşteaptă ca străzile să fie complet inundate. Apa de pe mai multe drumuri se adună în lacuri uriaşe în două zone cheie. Situaţia este, însă, critică mai peste tot. "S-au inundat zone unde nu a existat scurgere pluvială pentru că nu tot oraşul este acoperit cu o reţea de scurgere pluvială. Când pototpul este mare, trebuie să ne aşteptăm la asa ceva", a declarat Vergil Chiţac, primar Constanţa.

Oamenii au fost sfătuiţi să nu iasă din case şi să îşi facă provizii. În Capitală s-a întrunit Comitetul pentru Situații de Urgență. Codul roşu de ploi torenţiale a mobilizat toate echipele de intervenţie. "Există deja centrul de coordonare. Începe din această seară de la ora 21:00. S-a solicitat, vin oameni de acasă. Efectivul personalului este la capacitate maximă", a declarat Andrei Nistor, prefectul Capitalei. "Toate echipele pe care le avem. Avem peste 40 de masini cu apa şi spumă care pot să şi scoată apa. De asemenea avem cam 50 de motopompe pregătite. Tot cxeea ce înseamnă resurse ale Bucureşti Iflov sunt pregătite", a declarat Irinel Alexandru Precup, şeful ISU Bucureşti Ilfov.

Stratul de zăpadă va depăşi 30 de cm la munte

Trei cartiere din Bucureşti sunt predispuse să se transforme practic în lacuri uriaşe în mijlocul oraşului. Cartierul Tineretului este o zonă critică. Apa de pe trei artere principale se scurge aici la fiecare ploaie serioasă. Iar canalizările nu fac faţă. "La 140 de litri pe mp, credeti ma, este un eveniment extraordinar. Niciun colector nu este pregătit să colecteze o asemenea cantitate. Apa Nova sunt în permanenţă pe străzi. Cel mai grav, în situaţii de calamitate, avem o rezervă în Bucureşti, zona lacul morii. Care în situaţii excepţionale, aceea este zonă inundablă în Bucureşti", a declarat Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei.

De regulă, luna octombrie nu aduce precipitaţii serioase. Ciclonul Barbara schimbă tot ce ştiam. "Ploile abundente din perioada imedia următoare ar pztea duce la la înregistarrea unor noi recorduri ce precipitaţii cel puţin pentru zona Capitalei. Cantitatea maximă absolută de apă acumulată in 24 de ore in luna octombrie in Bucureşti a fost de 77 de litri pe mp şi s-a înregisztrat în data de 2 octombrie a anului 2005. Ori de data aceasta este posibil să se acumuleze şi chiar 90 de litri pe mp in 24 de ore în Capitală", a declarat Simona Căpşună, meteorolog Observator. Şi la munte, vremea îşi arată forţa. Meteorologii au anunţat că va ninge puternic şi viscolit, iar stratul de zăpada va depăşi 30 de cm.

Andreea Filip Like Nu cred în coincidențe, cum nu cred că am ajuns întâmplător în această meserie. Unele lucruri sunt predestinate și, orice ai face, se întâmplă. ➜

Întrebarea zilei Urmăriţi preţul produselor ca să nu fiţi păcăliţi de Black Friday? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰