Mărturii emoţionante şi acuzaţii grave făcute de tatăl fetiţei care a murit la dentist. Familia susţine că medicii nu aveau nici măcar o trusă de prim-ajutor în cabinet. În plus, şi-ar fi chemat avocaţii înainte de a-i spune mamei că pacienta le-a murit în braţe. Copila avea o infecţie puternică la dinţi, iar părinţii au venit la Bucureşti tocmai pentru că, în 2020, băieţelul unor apropiaţi a murit într-un cabinet stomatologic din Piteşti. Credeau că aici fetiţa lor este în siguranţă. Ministrul Sănătăţii vrea să schimbe acum legea, iar anestezia totală să se facă doar în spitalele de stat.

Familia îndurerată a Sarei, acuzaţii grave la adresa medicilor: "Au vrut să muşamalizeze tot"

Tatăl Sarei face mărturisiri cutremurătoare. A venit de la Câmpulung cu fetiţa la clinica din Capitală, speriat de drama prietenului său care şi-a pierdut băieţelul în Piteşti în urma unei anestezii generale, tot la dentist.

"Ne-am dus la Bucureşti cu cea mai mare încredere, că aici a mai murit un copil, acum şase ani, la Piteşti. Mă ştiu şi cu tatăl copilului, chiar aseară am vorbit. Cine a greşit trebuie să plătească şi o să merg până în pânzele albe!" a relatat tatăl îndurerat.

Tatăl Sarei, acuzaţii grave la adresa medicilor

Tatăl fetiţei susţine că în cabinetul unde a avut loc intervenţia fatală nu existau echipamentele necesare.

"Când au ieşit primele două asistente, recepţia le-a trimis peste drum, că mai aveau o clinică unde noi acolo am operat copilul prima dată, s-a dus să-i aducă trusă de prim-ajutor. Nu aveau nici trusă de prim ajutor, vă daţi seama?" a mai povestit tatăl Sarei.

Bărbatul lansează acuzaţii şi mai grave la adresa medicilor.

"Ei au vrut să muşamalizeze tot. În timp ce o resuscitau pe fetiţă, timp de o oră şi ceva, când soţia mea nu ştia nimic, ei deja chemase avocatul acolo, juristul, probabil i-a spus ce să facă" a povestit acesta.

Medicii legişti au ajuns la concluzia că fetiţa avea o patologie cronică preexistentă. În ziua intervenţiei, analizele Sarei arătau valori de şase ori peste limita normală la ficat. Medicii consultaţi de Observator spun că buletinul de analize nu indica probleme grave de sănătate care să împiedice anestezia totală, dar doctorii ar fi trebuit să fie prudenţi.

Mama Sarei a întrebat medicul stomatolog dacă ar trebui amânată intervenţia

Potrivit conversaţiilor de pe WhatsApp, mama a întrebat medicul stomatolog dacă ar trebui amânată intervenţia.

Medic: Le-am trimis medicului anestezist, în scurt timp revenim cu răspuns.

Mama Sarei: Ok. Aştept să ştiu dacă plec. La ficat sunt...

Medic: Puteţi veni.

"Aş vrea ca acea anestezistă, doamnă, să ieşiţi public să ne spuneţi de ce ne-aţi chemat aşa cu insistenţă, că eu nu văd doar un singur motiv. De bani, atât!" a mai relatat tatăl Sarei.

Tratarea celor două carii ar fi costat familia 8.000 de lei, susţine avocatul familiei.

Potrivit inspectorilor de la Ministerul Sănătăţii, clinica dentară are autorizație de funcționare, dar nu și pentru spațiul în care a avut loc tragedia. Reprezentanții unității medicale au făcut cerere pentru avize încă din mai, dar nu au trimis toate actele nici până acum, spune şi DSP.

Clinica are o altă variantă.

"Clinica a investit în noi spații medicale și echipamente moderne de sedare, iar procedurile de avizare și autorizare pentru aceste spații sunt în desfășurare, conform etapelor legale prevăzute" se arată în reacţia clinicii stomatologice.

Moartea Sarei determină autorităţile să ia măsuri

Ministrul Sănătăţii a lansat o propunere pe Facebook - ca intervenţiile stomatologice cu anestezie generală să se facă doar în spitale de stat. Vicepreşedintele Societății Române de Anestezie și Terapie Intensivă, Dorel Săndesc, a salutat iniţiativa.

"Vom crea cadrul legal, dacă doriţi, pentru ca intervenţiile stomatologice să poată fi organizate şi realizate şi în spitalele publice de urgenţă. [...] Eu cred că încă din acest an putem" a declarat ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

"Aceste intervenţii s-ar putea desfăşura, de exemplu, chiar în blocul operator, acolo unde există toate dotările necesare. Pentru că una din problemele majore, şi în această tragedie, nu există structuri adecvate complete" a spus Dorel Săndesc, vicepreşedintele Societății Române de Anestezie și Terapie Intensivă.

Reporter: De ce pot să mă duc dacă am o problemă cu inima şi nu pot să mă duc dacă am o carie, la spital?

"Exact! Exact această întrebare o punem şi noi de atâţia ani!​ Fiecare copil ar trebui văzut de stomatologul pediatru, încă din primul an de viaţă, ar trebui consultat periodic cu o ritmicitate personalizată.​

Dacă s-ar face lucrul acesta atunci ar fi cu putinţă să se evite situaţiile limită care să necesite tratament în condiţii speciale, de anestezie generală" a spus Arina Vinereanu, președinta Asociației Naționale de Stomatologie Pediatrice.

20 de cabinete, închise. S-au găsit nereguli la alte 30 de cabinete

Specialiştii propun ca anesteziile generale să se facă după vârsta de trei ani, aşa cum se întâmplă în alte ţări. În momentul tragediei, controalele la clinicile private erau în plină desfăşurare după moartea tânără de 29 de ani Spitalul Privat Armonia din Constanţa.

"În ultimele 4 săptămâni s-a pus lacătul pe ușile a 20 de cabinete private, iar alte peste 30 au fost găsite cu nereguli și amendate aspru. Ministerul Sănătății transmite celor care dețin clinici și cabinete medicale să intre în legalitate, altfel inspectorii sanitari le vor închide afacerile. Luni Alexandru Rogobete va anunța dacă va închide și această clinică sau nu." a relatat reporterul Observator Mădălina Iacob.

Clinica stomatologică are patru sedii în Bucureşti, cu 26 de cabinete.

