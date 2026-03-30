Farmacist-șef din București, acuzat de fraudă de peste 2 milioane €. Găuri uriașe în stocurile de medicamente

Un farmacist-șef dintr-un centru medical din București este acuzat de procurori că ar fi produs un prejudiciu de peste 2 milioane de euro, după ce ani la rând ar fi gestionat fraudulos stocurile de medicamente și ar fi falsificat documente pentru a ascunde lipsurile. Anchetatorii au descins la sediul instituției, iar suspectul a fost pus sub control judiciar, cu bunurile puse sub sechestru.

Farmacist-șef din București, acuzat de fraudă de peste 2 milioane € - Shutterstock

În acest caz, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București și polițiști de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice au efectuat, luni, descinderi în cadrul unui dosar penal ce vizează administrarea defectuoasă a stocului de medicamente din cadrul CMDTAMP - București.

Pe site-ul centrului, CMDTAMP apare sub antetul Academiei Române.

Parchetul de pe lângă Tribunalul București anunțat luni că a pus în mișcare acțiunea penală împotriva unei persoane fizice, pentru săvârșirea infracțiunilor de gestiune frauduloasă cu consecințe deosebit de grave, fals intelectual, în formă continuată, și uz de fals, în formă continuată.

Articolul continuă după reclamă

Prejudiciu de peste 11 milioane de lei, din medicamente lipsă și expirate

"În fapt, în sarcina inculpatului s-a reținut că, în perioada 01.02.2016 - 23.10.2024, în calitate de farmacist-șef în cadrul unei instituții publice, în exercitarea atribuțiilor de serviciu având ca obiect administrarea stocului de medicamente, a pricinuit o pagubă persoanei vătămate în valoare totală de 11.292.767,93 lei, din care 10.346.231,99 lei reprezentând un stoc de medicamente lipsă și 946.535,94 lei - un stoc de medicamente expirate, aflate în gestiunea sa. Totodată, în perioada 31.12.2015 - 09.12.2022, în calitate de președinte al comisiilor de inventariere pentru anii 2015-2022, pentru a ascunde lipsurile din gestiune și faptul că o parte din produse erau expirate, a falsificat procesele-verbale de inventariere a medicamentelor și produselor farmaceutice, prin atestarea unor împrejurări necorespunzătoare adevărului, respectiv că bunurile aflate în gestiune corespund situației contabile și că sunt respectate termenele de valabilitate", informează Parchetul într-un comunicat de presă.

Control judiciar și sechestru pe bunuri

Față de inculpat s-a dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile.

De asemenea, procurorii au pus sechestru pe toate bunurile mobile și imobile ale farmacistului, până la concurența sumei de 11.292.767 lei.

Măsura sechestrului a fost aplicată efectiv asupra a două imobile și asupra unui autoturism.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Consideraţi că datele voastre sunt în siguranţă într-un portofel digital? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰