Accident grav în Galaţi. O fată de 14 ani a fost spulberată de o mașină în timp ce încerca să traverseze strada printr-un loc nepermis.

Totul s-a întâmplat într-o fracțiune de secundă, iar șoferul nu a mai apucat să evite impactul. Medicii sosiţi la faţa locului i-au acordat copilei primul ajutor, iar ulterior, au transportat-o la Spitalul de Urgență pentru Copii din Galați.

Între timp, polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și încearcă să afle cum s-a produs accidentul.

