Video Fată de 14 ani din Galaţi, spulberată de maşină. Adolescenta traversa printr-un loc nepermis

Accident grav în Galaţi. O fată de 14 ani a fost spulberată de o mașină în timp ce încerca să traverseze strada printr-un loc nepermis.

de Redactia Observator

la 14.11.2025 , 08:42

Totul s-a întâmplat într-o fracțiune de secundă, iar șoferul nu a mai apucat să evite impactul. Medicii sosiţi la faţa locului i-au acordat copilei primul ajutor, iar ulterior, au transportat-o la Spitalul de Urgență pentru Copii din Galați.

Între timp, polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și încearcă să afle cum s-a produs accidentul.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

galati accident politie
