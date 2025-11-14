Video Fată de 14 ani din Galaţi, spulberată de maşină. Adolescenta traversa printr-un loc nepermis
Accident grav în Galaţi. O fată de 14 ani a fost spulberată de o mașină în timp ce încerca să traverseze strada printr-un loc nepermis.
Totul s-a întâmplat într-o fracțiune de secundă, iar șoferul nu a mai apucat să evite impactul. Medicii sosiţi la faţa locului i-au acordat copilei primul ajutor, iar ulterior, au transportat-o la Spitalul de Urgență pentru Copii din Galați.
Între timp, polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și încearcă să afle cum s-a produs accidentul.
