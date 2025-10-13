Fată de 8 ani, rănită după ce o poartă a căzut peste ea în curtea unei şcoli din Gorj

Incident grav în pauza dintre ore, la Școala Generală din Bumbești Jiu, județul Gorj. O poartă de acces către terenul de fotbal s-a prăbușit peste o elevă de 8 ani, după ce mai mulți copii s-au urcat pe ea. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

București, România – 11 aprilie 2022: Elevi de liceu pe holul unei școli vechi din București, în timpul pauzei - Shutterstock

O fată de 8 ani a fost rănită, luni, după ce o poartă de acces la terenul de fotbal din incinta Școlii Generale Bumbești Jiu, județul Gorj, a căzut, după ce mai mulți elevi s-au urcat pe ea. Incidentul a avut loc într-o pauză, conform Mediafax.

Potrivit IPJ Gorj, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul că o fată de 8 ani, elevă în cadrul Școlii Generale Bumbești Jiu, în jurul orei 9:50, în timp ce se afla în pauza dintre orele de curs, ar fi fost rănită de poarta de acces a terenului de fotbal din incinta școlii.

Balamalele porții au cedat

Din cercetări a reieșit că mai mulți elevi s-ar fi urcat pe poarta de acces, moment în care balamalele de susținere au cedat, iar în cădere poarta ar fi atins-o și dezechilibrat-o pe eleva de 8 ani, aceasta căzând pe sol.

Fata a fost dusă la cabinetul medical din incinta școlii, pentru acordarea de îngrijiri medicale, întrucât prezenta o escoriație la nivelul antebrațului stâng.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

