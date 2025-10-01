Femeie atacată cu cuțitul în Bucureşti. Agresorul, un recidivist de 49 de ani, a fost reținut

O femeie de 31 de ani a fost rănită după ce a fost atacată pe o alee pietonală din Sectorul 2 al Capitalei. Agresorul, un bărbat cu antecedente penale, a amenințat-o cu cuțitul și i-a provocat mai multe plăgi la mâini, înainte de a fugi de la locul incidentului, transmite MEDIAFAX.

O femeie de 31 de ani a fost atacată în timp ce mergea pe o alee pietonală din Sectorul 2 al Capitalei. Agresorul, un bărbat de 49 de ani cu antecedente penale, a prins-o din spate și a amenințat-o cu cuțitul.

Femeia a încercat să se elibereze și a suferit mai multe plăgi la ambele mâini în urma luptei cu atacatorul. Bărbatul a fugit imediat după incident.

Suspectul, identificat și reținut

Articolul continuă după reclamă

Victima a primit îngrijiri medicale de urgență și a fost dusă la spital pentru investigații suplimentare.

Polițiștii Secției 7 au identificat suspectul și au descins, miercuri, la locuința acestuia din București, unde au ridicat obiecte relevante pentru anchetă.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și va fi prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă.

Cazul este investigat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, potrivit informațiilor transmise de Direcția Generală de Poliție a Municipiului București.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi prefera să daţi bani în plic la majorat, aşa cum faceţi la nunţi? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰