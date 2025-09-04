Doi tineri, de 17 şi 19 ani, din judeţul Sălaj, au fost reţinuţi de poliţişti după ce ar fi tâlhărit o femeie de 92 de ani. Aceştia au intrat peste bătrână în casă şi după ce au agresat-o i-au luat banii şi un telefon, potrivit Agerpres.

Femeie de 92 de ani din judeţul Sălaj, tâlhărită de doi tineri. Au intrat mascaţi peste ea în casă - Shutterstock (imagine ilustrativă)

Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Sălaj precizează că în noaptea de 2 spre 3 septembrie, cei doi ar fi pătruns, mascaţi, în locuinţa femeii din localitatea Bălan şi ar fi exercitat acte de violenţă asupra acesteia. Tinerii i-ar fi sustras 1.140 de lei şi un telefon mobil, răvăşindu-i totodată bunurile din casă.

"În urma activităţilor investigativ-operative întreprinse, poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale au identificat persoanele bănuite de comiterea faptei. Totodată, în urma administrării probatoriului, poliţiştii au dispus reţinerea, pentru 24 de ore, faţă de cei doi, urmând ca, în cursul zilei de 4 septembrie, să fie prezentaţi instanţei, în vederea dispunerii măsurilor legale care se impun", se arată în comunicatul IPJ Sălaj.

Cercetările continuă sub supravegherea unităţii de parchet competente, în cadrul unui dosar penal întocmit pentru tâlhărie calificată, în vederea documentării întregii activităţi infracţionale a celor doi tineri.

