O aventură de o noapte s-a încheiat rău pentru o femeie de 30 de ani din Capitală. A primit în apartamentul ei un tânăr de 18 ani, cunoscut într-un club. Dar înainte să-și ia la revedere, bărbatul a lovit-o și a jefuit-o. Tâlharul nu a ajuns însă prea departe, pentru că a fost găsit de polițiști.

Imediat după incident, femeia a mers la poliție, unde a depus plângere și în scurt timp autoritățile au deschis o anchetă și l-au și prins pe tânărul de 18 ani. Era în județul Ialomiţa, a fost trezit din somn de mascații care l-au ridicat și l-au adus în Capitală, unde a fost audiat și ulterior reținut pentru 24 de ore.

Potrivit declarațiilor, cei doi s-au cunoscut într-un club din Centrul Vechi, unde au petrecut împreună, au consumat toată seara alcool și ulterior au căzut de comun acord să meargă la locuința femei, unde au continuat să consume alcool.

Au petrecut noaptea împreună, dar apoi tânărul a lovit-o pe femeie și ulterior i-a furat telefonul mobil și 250 de lei, după care a fugit. A fost surprins și de camerele de supraveghere din bloc, unde se observă cum aleargă pe scări, încearcă să iasă repede din bloc și să se facă nevăzut. Astăzi el va fi dus în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă pentru următoarele 30 de zile.

Ana Grigore Like Mereu am fost curioasă să aflu ce se întâmplă în jurul meu, să cunosc oameni și povești. Meseria aceasta mă caracterizează cel mai bine și cred că ea m-a ales pe mine înainte ca eu să o aleg pe ea. ➜

