O femeie din Prahova, mamă a unui copil, a ajuns la spital după ce bărbatul cu care avusese o relaţie extraconjugală a atacat-o cu un cuţit. Individul, mai tânăr cu şase ani decât ea, era supărat că femeia îl părăsise şi se întorsese în casa soţului.

28.08.2025

Femeia în vârstă de 41 de ani este căsătorită, doar că timp de aproximativ un an, spun surse din anchetă, ar fi avut o relaţie extraconjugală cu un bărbat de 35 de ani din Bucureşti, alături de care ar fi locuit în toată această perioadă în Ploieşti.

La finalul acestui concubinaj, femeia l-a părăsit pe bărbat şi ar fi revenit acasă, în comuna prahoveană Surani, alături de soţ şi de copilul pe care îl au împreună. Aici, a fost vizitată de fostul concubin, care ar fi venit cu gândul de a se împăca.

Bărbatul a atacat-o pe femeie cu un cuţit

Cei doi au purtat o discuţie care a degenerat, iar bărbatul ar fi scos un cuţit cu care i-ar fi provocat răni superficiale în zona gâtului. Bărbatul a plecat imediat după atac.

Poliţia a fost alertată iar un echipaj l-ar fi identificat pe bărbat în localitatea Şoimari. Victima a fost preluată de o ambulanţă şi transportată la spital pentru a primi îngrijiri medicale.

Din fericire, rănile provocate nu i-au pus viaţa în pericol. După audieri, fostul concubin a fost reţinut pentru tentativă de omor şi va fi prezentat autorităţilor cu propunere legală.

