Atac șocant, în plină zi, pe o stradă din București. O femeie de 48 de ani a fost înjunghiată de patru ori de un bărbat pe care nu l-a mai văzut niciodată, sub privirile trecătorilor. Rănită grav, victima a fost nevoită să sune singură la 112, în timp ce martorii au asistat nepăsători. După cinci ore de căutări, polițiștii l-au prins pe agresor.

Atacul a avut loc la 10 dimineaţa când pe stradă erau mulţi oameni. Femeia de 48 de ani se îndrepta către metrou, mergea la muncă. Mai avea câțiva zeci de metri până la staţie când individul a ajuns o din urmă şi a atacat o din senin. A înjunchiat o de mai multe ori si s-a făcut nevăzut.

"După ce a pus-o pe femeie la pământ, agresorul a aruncat cuțitul într-un coș de gunoi aflat la doi pași și a coborât la metrou, printre ceilalți trecători" a explicat reporterul Observator Bogdan Dinu.

Femeia e lăsată să agonizeze pe trotuar. Nimeni nu se opreşte să o ajute. Trecătorii privesc nepăsători și merg mai departe. Tot ea găsește puterea să se salveze.

Victima, dusă de urgenţă la spital cu multiple plăgi înjunghiate

"Era extrem de șocată, în primul rând de atitudinea celor din jur. Ne-a declarat că nimeni nu a intervenit cu absolut nimic Nu s-au oprit nici măcar să solicite sprijin la 112. A fost nevoită singură să sune la ambulanță" a spus reprezentantul spitalului, Fiorella Mitoiu.

Victima a fost preluată de ambulanță și dusă de urgență la spital.

"Când am văzut că încep să facă un perimetru cu bandă. Atunci ne-am dat seama că băi, chiar s-a întâmplat ceva" a explicat un martor.

Medicii spun că a scăpat ca prin minune. Loviturile i-ar fi putut fi fatale.

"A fost adusă în UPU cu multiple plăgi înjunghiate atât la nivelul capului cât și în regiunea cervicală, posterioară, torace anterior și posterior" a mai spus Fiorella Mitoiu.

Bogdan Dinu Like Bogdan Dinu s-a alăturat echipei Observator în anul 2020. În prezent activează în cadrul redacției Antena1 ca reporter de eveniment și investigații specializat în domeniul afacerilor interne. ➜

Întrebarea zilei În ultimul an, ți-a fost greu să-ți cumperi lucruri de bază? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰