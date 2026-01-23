Un nou caz extrem de violenţă domestică a avut loc, ieri, în Satu Mare. Un bărbat de 42 de ani a rănit-o pe concubina sa în zona gâtului cu un cuţit, iar imediat după atac a fugit.

Incidentul a avut loc în apartamentul fiicei victimei. Cu ultimele puteri, femeia a reuşit să scoată capul pe geam şi să ceară ajutorul oamenilor din zonă.

La sosirea salvatorilor aceasta se afla în stare critică şi a fost resuscitată, după care transportată de urgenţă la spital. Agresorul a fost prins la scurt timp de poliţişti. Deşi iniţial acesta şi-a negat fapta, în cele din urmă a recunoscut că gelozia l-a împins la gestul extrem.

