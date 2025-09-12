O femeie a fost descoperită vineri la intrarea în Parlament cu șase cuțite asupra ei. În urma incidentului, AUR a transmis că femeia nu este membru al partidului, ci a fost înscrisă pe o listă suplimentară la un eveniment privat.

Cuțitele au fost descoperite în timpul controlului corporal de la intrarea în clădire. Potrivit surselor Observator, aceasta era invitata AUR la un forum care se desfăşura în incinta Parlamentului.

Femeia, care ar fi cetățean al Republicii Moldova, este acum cercetată de Poliție și Jandarmerie.

Reacţia AUR

AUR a transmis precizări după incidentul de la intrarea în Parlament, menționând că persoana implicată nu este membru al partidului și că participa la un eveniment organizat în clădire:

"Persoana în cauză nu este membru al AUR. Aceasta a fost înscrisă pe o listă suplimentară de participanți la evenimentul Forumul Breslei Constructorilor. Tuturor celor înscriși la eveniment li s-au transmis în prealabil instrucțiuni clare privind accesul în clădire, inclusiv mențiunea expresă că obiectele contondente sunt strict interzise.

Acest incident arată, încă o dată, importanța controalelor efectuate la intrarea în Parlament, tocmai pentru a împiedica accesul unor persoane care poartă obiecte periculoase asupra lor.

Mai departe, este responsabilitatea instituțiilor abilitate să investigheze situația și să ia măsurile care se impun", se arată în comunicat.

