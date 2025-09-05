Antena Meniu Search
Video Femeie prinsă de jandarmi, în timp ce tăia frânele unei trotinete electrice cu un cuţit, în Bucureşti

O femeie a fost surprinsă de către un echipaj de jandarmi în timp ce tăia frânele unei trotinete electrice de închiriat, în centrul municipiului Bucureşti. Femeia a fost condusă la secţia de Poliţie, scrie News.ro.

de Redactia Observator

la 05.09.2025 , 18:08

"Seara trecută, în jurul orei 22:30, un echipaj de jandarmi a intervenit pe o stradă din Centrul Bucureştiului, unde o femeie a fost surprinsă în timp ce tăia cu un cuţit sistemele de alarmă şi frânare ale unei trotinete electrice de închiriat", anunţă, vineri, Jandarmeria Română.

Jandarmii au identificat femeia şi au condus-o apoi la secţia de poliţie pentru continuarea verificărilor.

