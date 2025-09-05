O femeie a fost surprinsă de către un echipaj de jandarmi în timp ce tăia frânele unei trotinete electrice de închiriat, în centrul municipiului Bucureşti. Femeia a fost condusă la secţia de Poliţie, scrie News.ro.

"Seara trecută, în jurul orei 22:30, un echipaj de jandarmi a intervenit pe o stradă din Centrul Bucureştiului, unde o femeie a fost surprinsă în timp ce tăia cu un cuţit sistemele de alarmă şi frânare ale unei trotinete electrice de închiriat", anunţă, vineri, Jandarmeria Română.

Jandarmii au identificat femeia şi au condus-o apoi la secţia de poliţie pentru continuarea verificărilor.

