Femeie violată în propria casă, de un necunoscut, în Arad. Individul a fugit după ce a fost mușcat

Un bărbat este cercetat pentru viol și violare de domiciliu după ce ar fi pătruns ilegal în casa unei femei din comuna Macea, județul Arad, pe care a agresat-o în propriul pat.

la 09.09.2025 , 17:43
Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad, procurorii au dispus marți punerea în mişcare a acţiunii penale față de un inculpat pentru săvârșirea infracțiunilor de viol și violare de domiciliu.

Procurorii au sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Arad cu propunerea de luarea măsurii preventive a arestului preventiv pentru o durată de 30 de zile.

Conform procurorilor, în 27 martie, în jurul orei 5.00, în timp ce persoana vătămată M. M. se afla singură la domiciliul din comuna Macea, întinsă în pat, „inculpatul C. I. G. a pătruns fără drept în locuința acesteia, s-a urcat cu picioarele imobilizându-i mâinile și i-a introdus organul genital în gură, moment în care persoana vătămată l-a mușcat, iar acesta a părăsit imobilul”.

