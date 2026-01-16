Protest spontan al fermierilor din mai multe oraşe faţă de acordul Mercosur, dar şi a noilor măsuri fiscale privind agricultura.

La Iaşi, mai multe tractoare s-au deplasat în coloană, îngreunând circulația, iar poliţiştii i-au legitimat pe fermieri. La manifestaţie s-au alăturat şi fermieri din Bacău şi Cluj.

Agicultorii se tem că în urma acordului semnat între UE şi America Latina, piaţa din România va fi invadată de produse ieftine, de proastă calitate, ceea ce le va afecta profitul.

Printre nemulţumiri se numără şi preţul carburanţilor şi creşterea impozitelor.

Articolul continuă după reclamă

Ce înseamnă tratatul UE-Mercosur

Acordul de parteneriat UE-Mercosur (EMPA) reunește dialogul politic, cooperarea și angajamentul sectorial cuprinzător într-un cadru unic. Acesta include, de asemenea, un pilon privind comerțul și investițiile, care va deveni pe deplin aplicabil odată ce acordul va fi încheiat și va intra în vigoare. Aceste dispoziții vor consolida cooperarea în domenii precum dezvoltarea durabilă, mediul și acțiunile climatice, transformarea digitală, drepturile omului, mobilitatea, combaterea terorismului și gestionarea crizelor.

Dispozițiile privind dialogul politic vor favoriza o coordonare mai strânsă în ceea ce privește provocările globale, cum ar fi schimbările climatice, menținerea păcii și migrația. Acest cadru va facilita, de asemenea, un schimb solid de bune practici pe teme care variază de la guvernanță la inovare tehnologică. EMPA consolidează, de asemenea, coordonarea UE-Mercosur în forurile multilaterale și oferă platforme structurate pentru dialogul sectorial. În temeiul deciziei adoptate, UE va semna acordul și va aplica provizoriu o mare parte din capitolele referitoare la politică și cooperare, în așteptarea finalizării procedurilor de ratificare.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Permis suspendat pentru amenzi neplătite. Sunteţi de acord? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰