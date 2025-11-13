Caz cutremurător în Maramureş! O fată de 11 ani, cu probleme mintale, înfiată de familia unui om de afaceri, a ajuns la spital doar piele şi os, cu multe vânătăi pe corp. Autorităţile au decăzut-o din drepturi pe mama adoptivă, dar femeia susţine că a făcut tot ce putea ca să o îngrijească. Părinţii au cerut şi ajutorul Protecţiei Sociale ca să o interneze într-un centru de îngrijiri. Oficialii le-ar fi transmis, însă, să se mai descurce singuri o perioadă.

Ancheta a început după ce femeia a mers cu fetiţa la camera de gardă a spitalului din Baia Mare, ca să îi trateze o răceală. Medicii au văzut mai multe vânătăi pe corpul ei şi au observat că are doar 20 de kilograme, mult sub o greutate normală a unui copil de 11 ani. Au sesizat Poliţia, iar mama a recunoscut că şi-a ţinut fiica adoptivă legată, dar numai ca să nu îşi facă singură rău. Cât despre greutatea anormală, susţine că fiica ei refuză să mănânce. Nu vrea să o piardă, însă.

"Mai au trei copii, de multe ori i-au neglijat pe cei trei pentru a sta cu această fetiţă. Mama a stat în ultima perioadă în permanenţă la şcoală cu fetiţa. În timpul orelor pe hol, în pauze cu fetiţa", a declarat Florin Andreicuţ, avocatul familiei.

Fata fusese adoptată de soţia unui om de afaceri italian

Copilul a fost înfiat acum opt ani de soţia unui om de afaceri italian stabilit în Baia Mare, care conduce una dintre cele mai mari fabrici de mobilă din România, cu afaceri de peste 200 de milioane de lei pe an. Asistenții sociali susţin că s-au asigurat că fata era pe mâini bune.

"Monitorizarea s-a realizat conform prevederilor legale, pe parcursul celor doi ani, specialiştii instituţiei noastre, constatând că atât mama cât şi fiica s-au adaptat favorabil", a transmis Adrian Mândru, purtător de cuvânt DGASPC Maramureș.

Cu timpul, starea fetei s-a agravat. În vară, handicapul ei a fost declarat sever de o comisie special întrunită. Mama sa adoptivă a dus-o la clinici din străinătate, în speranţa că îi va atenua problemele. În cele din urmă, a apelat la Protecţia Socială.

Familia a căutat tratament și în străinătate

"Au cerut părinţii ajutor: "Domnilor, găsiţi instituţii în care să reuşim să tratăm acest copil", nu s-au găsit. Ştiau şi chiar compătimeau familia spunându-i "Mai rezistaţi, doamnă, cu aceste probleme", a continuat avocatul familiei.

Astăzi, fata a fost externată din spital. Până vor stabili judecătorii dacă se întoarce la părinţii adoptivi, va fi îngrijită de un asistent maternal.

"Familia îşi doreşte ca acest copil să se întoarcă acasă, în sânul familiei", spune avocatul.

"În cursul săptămânii următoare, pacienta se va prezenta din nou la spitalul nostru în secţia de pediatrie, pentru o nouă reevaluare", a precizat Lucian Bogdan, directorul medical al Spitalului de Urgență Baia Mare.

Specialiștii avertizează: părinții ajung uneori la decizii disperate

Specialiştii în sănătate mintală ştiu că, în cazul copiilor cu probleme, familiile iau adesea decizii discutabile în încercarea de a-i proteja de condițiile grele din clinicile de stat.

"În situaţia de faţă, psihologic ne uităm la un complex de împrejurări, care au transformat nişte părinţi, poate că la început diligenţi, în oameni absolut cotropiţi de neîmpliniri. În momentul în care ai un copil dat în adopţie pe care îl pierzi de pe radar, înseamnă că tu ca Stat nu ţi-ai făcut, de fapt, datoria. Te-ai spălat pe mâini", a explicat Gabriel Diaconu, psihiatru.

Recent, o organizaţie neguvernamentală a cerut intervenţia ministrului Sănătăţii în sprijinul pacienţilor dintr-un spital de psihiatrie din Mureş, care ar fi ţinuţi în condiţii inumane şi supuşi unor tratamente degradante. Inspecţia de Stat va ajunge luni la spitalul din Târnăveni, iar Poliţia a deschis un dosar penal.

