Fetiţă de şapte ani din Cluj, strangulată în pauză de un coleg de clasă

Un nou incindent şocant într-o şcoală din România. O fetiţă de şapte ani a fost strangulată în pauză de un coleg de clasă.

Incidentul a avut loc într-o instituţie de învăţământ din Soporu de Câmpie, comuna Frata, din judeţul Cluj. Potrivit tatălui copilei, băiatul a luat o sfoară, a înfășurat-o în jurul gâtului fetei și a ștrangulat-o. Fata a ajuns la UPU Cluj, cu multiple leziuni, atât în zona gâtului, cât și cu traume psihologice.

Poliţiştii au deschis dosar penal, însă minorii sub 14 ani nu răspund în faţa legii. Urmează să se stabilească circulamstanţele în care a avut loc incidentul şi dacă elevii erau supravegheaţi sau nu. Şi în şcoala unde s-a întâmplat incidentul se fac cercetări.

Ce spun poliţiştii

În data de 23 septembrie a.c., la sediul Secției 4 Poliție Câmpia Turzii s-a prezentat o femeie, în calitate de părinte al unei minore de 7 ani, pentru a sesiza faptul că, în aceeași zi, fără să poată preciza ora cu exactitate, în timp ce se afla în incinta unității de învățământ, în timpul unei pauze, fiica sa ar fi fost agresată fizic de un alt minor.

În cauză, polițiștii desfășoară cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe, cercetările fiind continuate în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care a avut loc evenimentul și luarea măsurilor legale care se impun, cu respectarea legislației incidente prevăzută de Codul de Procedură Penală.

Ce spune Inspectoratul Şcolar

La nivelul conducerii unității de învățământ preuniversitar au fost demarate procedurile specifice, în contextul sesizărilor pe care le-a primit directorul Școlii Gimnaziale Frata, referitoare la situațiile de bullying și agresiunile fizice semnalate.

Inspectoratul Școlar Județean Cluj dezaprobă astfel de comportamente în spațiul școlii și încurajează directorii unităților de învățământ preuniversitar să aplice cu fermitate măsurile care se impun, potrivit legii, în colaborare cu autoritățile publice care au atribuții privind menținerea climatului de siguranță și securitate în unitățile școlare.

Detalii cu privire la circumstanțele situațiilor semnalate, vă rugăm să le solicitați direct conducerii unității de învățământ preuniversitar Școala Gimnazială Frata, întrucât directorii au responsabilitatea practicării unui management eficient, prin proceduri și instrumente specifice de monitorizare și intervenție în situații de bullying și de violență."

