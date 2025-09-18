Caz cutremurător într-o localitate din Vaslui. O fetiţă de 13 a fost abuzată timp de doi ani de iubitul mamei sale. Şi mai şocant este faptul că mama micuţei ştia de aceste abuzuri şi a ales să păstreze tăcerea. Acum, cei doi se afă în arest preventiv, iar fetiţa a fost plasată într-un centru DGASPC.

Coşmarul prin care a trecut copila a ieşit la iveală după ce o vecină a mers locuinţa acesteia. Pentru că nu răspundea nimeni, a decis să intre în casă. Atunci i-a găsit pe fata de 13 ani şi pe tatăl vitreg dezbrăcaţi. Femeia a întrebat ce se întâmplă, iar bărbatul a încercat să explice faptul că fata s-ar fi pregătit pentru şcolă.

Vecina nu a crezut explicaţiile bărbatului, aşa că a anunţat autorităţile. Până să ajungă poliţia însă, individul a fugit. A fost prins după câteva ore de căutări.

În faţa anchetatorilor, bărbatul şi-a recunoscut faptele. Acesta le-a spus inclusiv că mama copilei ştia că cea mică era violată încă de la vârsta de 11 ani. Inclusiv mama bărbatului ştia despre abuzuri. Ambele femei au încercat să-l acopere pe bărbat tocmai pentru a nu ajunge pe mâna poliţiştilor.

Acum, atât mama fetei, cât şi bărbatul au fost arestaţi preventiv pentru o perioadă de 30 de zile, fiind deschis un dosar penal pentru abuz sexual în formă continuată.

Copila a fost dusă într-un centru al Direcţiei Generale pentru Protecţia Copilului Vaslui şi primeşte consiliere psihologică de specialitate.

