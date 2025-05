Şoferul autoutilitarei ar fi intrat în depăşire pe linie continuă. Din sens opus venea un autocar plin cu pasageri. Autocarul efectua o cursă regulată și transporta 27 de persoane.

Autocarul abia plecase din Iaşi şi mergea către Hîrlău. În el se afla şoferul şi 27 de pasageri. Cei care se aflau în partea din stânga faţă au fost cel mai grav răniţi. Doar un miracol a făcut ca şoferul să scape doar cu câteva răni uşoare, dacă ne uităm la cum arată locul lui. A fost activat de urgenţă planul roşu, iar zeci de salvatori au început o misiune contracronometru.

Filmul accidentului din Lețcani

"Au fost implicate un autobuz şi o autoutilitară. 29 de persoane au fost implicate, 17 dintre acestea având nevoie de îngrijiri medicale şi ulterior transportate la spital. 3 au fost minori, iar restul de 14 adulţi. Din totalul victimelor, 7 au suferit traumatisme grave, iar o persoană de sex feminin a suferit o amputaţie la un membru superior", a declarat Marius Plugaru, purtător de cuvânt ISU Iași.

"Brusc a intrat in noi! Mama mea era pe scaun cu doamna care i-a sărit mâna. M-am văzut cu capul în celălalt scaun din faţă şi a căzut pe capul meu sticlă şi ţărnă, nici nu ştiam ce să fac", a povestit una dintre victime.

"Cum am adormit şi m-am trezit dintr-o dată, am văzut că se ciocnesc, nu ştiu care a fost vinovat, am apucat să bag mână să nu-i vină soţiei paleţii în faţă", a povestit un alt pasager.

Geamuri sparte, scaune rupte şi pasageri aruncaţi unii peste alții. Este scena la care martorii au asistat îngroziţi. După impact, autoutilitara a intrat pe constasens şi s-a oprit în şanţ. A fost atât de puternic impactul cu autocarul, încât partea din faţă a fost complet distrusă. Cu toate acestea, şoferul, singurul care se afla în aceasta, a scăpat cu câteva răni uşoare.

Circulaţia a fost blocată mai bine de două ore. Polițiștii verifică acum imaginile de pe camerele de bord și urmează să stabilească exact dinamica accidentului. Prima ipoteză pentru producerea accidentului, potrivit surselor Observator, ar fi că soferul autoutilitarei ar fi adormit la volan.

