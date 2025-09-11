Sfârşit cumplit pentru o femeie de 70 de ani, într-o localitate din Caraş Severin. Femeia fost atacată şi ucisă de propriul câine, un exemplar din rasa American Bully. Animalul a sărit la ea în timp ce se afla în grădină și a mușcat-o de mai multe ori.

După atac câinele a fost imediat tranchilizat și, ulterior, eutanasiat. O operațiune dificilă chiar și pentru cei care au făcut-o, pentru că a devenit animalul extrem de agresiv. Nu mai asculta nici măcar de stăpânul său. Este vorba de nepotul femeii care l-a crescut încă de mic. De altfel, animalul chiar era obișnuit și cu prezența femeii și nu a fost dresat să fie agresiv.

Femeie atacată şi ucisă de câinele familiei

Era un câine crescut în familie, nemaiavând astfel de ieșiri până acum. Nimeni nu își poate explica la ora actuală ce s-a întâmplat, iar nepotul femeii a intrat imediat după atac într-o stare de șoc. A avut și el nevoie de îngrijiri medicale. Femeia intrase în grădină după câteva roșii, povestesc vecinii care au asistat la acest atac, iar câinele din senin s-au năpustit asupra ei. Atacul a fost extrem de brutal. Femeia a fost mușcată de față și de cap. S-a sunat imediat la 112. În zona a fost trimis inclusiv elicopterul SMURD, însă în ciuda eforturilor salvatorilor, femeia nu și-a revenit.

A fost imediat declarat decesul. Cercetările continuă în acest caz sub coordonarea unui procuror de la parchetul de pe lângă judecătoria Reșița, într-un dosar deschis pentru ucidere din culpă și neluarea măsurilor către proprietarul câinelui pentru a preveni atacul asupra unei persoane.

