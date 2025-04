Filmul morţii lui Rareş Ion. Maru l-a instigat să se injecteze "în venă sau în cap", apoi nu a vrut să sune la ambulanţă ca să nu-şi facă probleme

Potrivit anchetatorilor, pe 14 aprilie, Rareș, în vârstă de 20 de ani, a achiziționat 10 pastile de metadonă de la o tânără, cu intenția declarată de a le consuma împreună cu Tudor Duma, în vârstă de 21 de ani, cunoscut drept Maru. Ba mai mult, Rareș i-ar fi spus iubitei sale că urma să meargă la Maru pentru a-și injecta metadona.

Camerele de supraveghere de pe stradă l-au surprins pe tânăr intrând în locuința lui Maru. În imaginile video apărute ulterior online, victima poate fi văzută filmând în timp ce Maru pregătea un amestec de substanțe într-un recipient metalic și discuta despre metoda de injectare: "în venă sau în cap".

"Din imaginile preluate de camerele de supraveghere amplasat pe str...., a rezultat că, la data de 14.04.2025, ora 19.46, persoana vătămată IR a venit împreună cu inculpatul X la locuința celui din urmă. Din înregistrările efectuate de victimă pe Snapchat (puse la story), a rezultat că, la data de 14.04.2025, persoana vătămată IR se afla în garajul imobilului din mun.București, împreună cu inculpatul X.

Atât din clipurile apărute în mediul on-line, cât și din accesul informatic realizat asupra telefonului mobil aparținând victimei rezultă că însăși victima realiza un filmuleț cu povestea, în care se observă că inculpatul X prepara un amestec de substanțe într-un recipient metalic de mici dimensiuni, purtând o discuție cu privire la modalitatea de injectare a drogurilor, respectiv în venă sau în cap", se arată în referatul procurorillor.

Ulterior, fratele lui Rareș a declarat că l-a sunat pe acesta, aceeaşi seară, și a realizat că era sub influența drogurilor. În cadrul aceleiași convorbiri, Maru i-a spus că "nu e bine, dar îl face el bine și îl trimite acasă". Tânărul fusese văzut anterior în videoclipuri postate pe Snapchat, unde apărea amestecând metadonă dizolvată în apă.

"Martorul... a declarat că, anterior postării, l-a sunat pe fratele său, și-a dat seama că e drogat și i-a cerut să vină acasă. Apoi, de pe telefonul fratelui său și în cursul aceleași convorbiri a vorbit cu inculpatul, care i-a spus că victima "nu e bine și că îl face el bine și îl trimite acasă".

Totodată, martorul a afirmat că a văzut story-urile postate de fratele său pe Snapchat, în care a observat că inculaptull X amesteca metadonă care se dizolva în apă. Acesta a precizat că știa că substanța este metadonă din discuțiile anterioare cu fratele său, care afirmase că o achiziționase de la o fată. După administrarea drogurilor, persoanei vătămate i s-a făcut rău și a căzut pe pardoseala garajului", mai spun procurorii.

"Eram panicat şi în momentul ăla îl sun pe fratele meu şi îi zic: "Bă, vino acasă! Vino acasă că te cheamă mama. El nu, că mai stau şi după mi-l dă pe Maru la telefon. Şi Maru ce începe să zică, bă ăsta e bine, lasă-l că i s-a făcut rău acum. Îl trimit acasă când se face mai bine! Adică imediat după ce îşi mai ia o doză practic", a declarat fratele lui Rareş, la o zi după tragedie, pentru Observator.

Maru nu a vrut să cheme ambulanţa

La scurt timp după ce a consumat drogurile, Rareș s-a prăbușit pe podeaua garajului, vizibil în stare gravă. În loc să solicite imediat ajutor medical, Maru a făcut un live pe TikTok, în care a filmat scena, prezentând "o persoană întinsă pe jos, aflată într-o stare critică". Transmisiunea a fost urmărită de 263 de persoane. "Prietena inculpatului părea agitată și îi solicita acestuia să închidă live-ul, strigând-o în același timp pe persoana vătămată, care nu mai reacționa".

În referat se ma arată că pe 15 aprilie, la puţin timp după miezul nopţii, iubita lui Rareş a încercat să-l sune, însă la telefon a răspuns prietena lui Maru, care i-a spus că tânărul a leşinat. "Martora (n.r. iubita lui Rareş) le-a cerut celor doi să sune la ambulnață. Cei doi se certau între ei, inculpatul spunând că, dacă va suna la ambulanță, își va crea singur probleme. Martora a insistat și, în final, cei doi au hotărât să-l scoată pe IR afară din garaj".

Ambulanţa a fost chemată la ora 00:37, iar tânăra care a sunat a menţionat că "un om care și-a băgat ceva în venă, are buzele mov, se scarpină, are vena spartă – posibil supradoză". Rareș a fost preluat de ambulanță și dus la Spitalul Floreasca, unde a fost externat la ora 06:00. A murit trei ore mai târziu, în apartamentul în care locuia temporar, sub îngrijirea fratelui său.

Rezultatele toxicologice emise de INML au confirmat prezența în sânge a metadonei, tramadolului, benzodiazepinelor și canabinoizilor. În urină au fost detectate urme de heroină (6-MAM) și alfa-PVP, indicând un consum multiplu de substanțe, mai spun procurorii. În urma perchezițiilor efectuate în locuința lui Maru, anchetatorii au descoperit, într-un dulap din dormitor, un comprimat alb, rotund, prevăzut cu o linie mediană, ascuns în buzunarul unei perechi de pantaloni jeans. Tot în același buzunar a fost găsită și cartea de identitate a lui Rareș, învelită în două bancnote, una de 50 de lei și alta de 100 de lei.

Totodată, procurorii au subliniat cinismul lui Maru "prin refuzul de a solicita sprijin medical pentru victima, aflată într-o stare gravă motivat de posibilitatea intervenirii unor probeleme juridice (acesta fiind trimis în judecată pentru săvârșirea aceluiași tip de infracțiune), cu asumarea consecințelor grave pe care consumul de droguri îl avea asupra vieții acesteia".

