Spitalul privat din Constanţa, unde o tânără a murit după complicaţii la naştere, a fost amendat cu 30.000 de lei. Raportul Inspecţiei Sanitare prezintă, detaliat, chinul prin care a trecut biata femeie. A fost operată abia la două ore distanţă de când a început hemoragia. Specialiştii sunt fermi şi spun că, în astfel de cazuri, intervenţiile nu pot întârzia nici măcar un minut. Colegiul medicilor cercetează modul în care doctorii au gestionat cazul.

Raportul Inspecţiei Sanitare de Stat arată, minut cu minut, filmul morţii Mădălinei. Clinica privată din Constanţa n-a fost prima opţiune a tinerei de 29 de ani.

Ultimele ore din viaţa Mădălinei

Pe 7 octombrie, în jurul prânzului, ajunge pentru prima dată, dar refuză internarea. Revine în aceeaşi seară şi rămâne în spital. Până când naşte, Mădălina e consultată de patru ori. La ora 1 noaptea, vine pe lume Patrick. La o oră distanţă starea se înrăutăţeşte, dar cuplul refuză operaţia de histerectomie, întâi verbal şi apoi şi în scris. În câteva minute, Mădălina e în stare din ce în ce mai gravă, iar medicii decid să o sedeze. La trei ore de la naştere, se întruneşte o comise de urgenţă, iar medicii decid să o opereze. Mădălina tot nu reuşeşte să îşi revină, iar reprezentanţii clinicii private decid să o trimită la Spitalul Judeţean din Constanţa. Trei ore încearcă medicii de aici să o salveze. În zadar! La şapte ore după ce naşte, Mădălina moare.

"S-a întârziat foarte mult. A venit aici stoarsă de sânge, aproape moartă", a povestit soţul Mădălinei.

Medicii spun că în cazul unei afecţiuni ca cea a Mădălinei, operaţia salvatoare nu poate întârzia niciun minut.

Explicaţia medicilor

"În cazul unei atonii uterine după naştere, intervenţia chirurgicală pentru a stabiliza hemoragia este esenţială, trebuie intervenit cât mai curând. Trebuie intervenit de urgenţă, iar urgenţă înseamnă câteva minute. Dacă se intervine târziu, singura soluţie este histerectomia", a explicat Silviu Iştoc, medic ginecolog.

Raportul Inspecţiei Sanitare a găsit şi nereguli la spitalul privat. Clinica a fost amendată cu 30.000 de lei pentru că nu respectă planul de autocontrol al infecțiilor nosocomiale. Sec, spitalul transmite că erorile descoperite n-au legătură cu tragedia.

Cazul de la Constanţa a deschis însă un val de anchete. Poliţia, Ministerul Sănătăţii, Colegiul Medicilor şi Direcţia de Sănătate Publică.

"Ancheta care va urma va încerca să aducă lumină să vedem dacă vreunul din medici a greşit, cum a greşit şi se vor lua măsurile în consecinţă", a precizat Daniel Dumbravă, preşedintele Colegiului Medicilor din Constanţa.

Ministerul Sănătăţii verifică autorizarea clinicii

Ministerul cercetează cum a primit aviz clinica privată.

Controalele Ministerului Sănătăţii la clinicile private vor începe pe 15 octombrie.

