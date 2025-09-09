Antena Meniu Search
Video Filmul ororii din Drobeta, unde o mamă şi fiul ei au fost găsiți spânzuraţi. Femeia şi-ar fi ucis copilul

O profesoară din Drobeta Turnu Severin şi fiul ei, în vârstă de 7 ani au fost găsiţi, fără suflare în propria casă. Primele indicii descoperite de anchetatori arată că băiatul ar fi fost omorât de mamă, iar crima a fost urmată de sinuciderea femeii. 

de Ana Grigore

la 09.09.2025 , 14:48

Alarma a fost dată de sora femeii. Ultima dată a vorbit cu ea sâmbătă, iar astăzi a sunat-o și nu i-a răspuns la telefon, așa că a mers la apartament să vadă ce se întâmplă. Iar în momentul în care a văzut că ușa este încuiată, a alertat autoritățile.

S-a sinucis după ce şi-ar fi omorât fiul de 7 ani

Pompierii au mers la fața locului și au fost nevoiți să spargă ușa și așa a fost făcută descoperirea șocantă. Femeia în vârstă de 50 de ani era fără viață în apartament, alături de fiul ei de șapte ani, iar primele date din anchetă arată că mama și-ar fi omorât copilul, apoi s-a sinucis.

Femeia era profesoară de logică la o școală din Orșova și lucra în paralel la penitenciarul Vânjuleț.

Familia a declarat că ar fi recurs la gestul extrem după ce fostul soț ar fi încercat să preia custodia copilului și ar fi dat-o în judecată. Conform unor surse din anchetă, băieţelul avea 7 ani și ar fi trebuit să înceapă ieri clasa pregătitoare, însă nu a ajuns în prima zi de școală.

Poliţiştii continuă cercetările, pentru a stabili cum s-a produs nenorocirea.

Ana Grigore
Ana Grigore Like

Mereu am fost curioasă să aflu ce se întâmplă în jurul meu, să cunosc oameni și povești. Meseria aceasta mă caracterizează cel mai bine și cred că ea m-a ales pe mine înainte ca eu să o aleg pe ea.

