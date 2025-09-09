O mamă şi copilul ei, găsiţi spânzuraţi într-un apartament din Drobeta Turnu Severin. Femeia era profesoară

Oroare descoperită, în această dimineaţă, în judeţul Mehedinţi. O mamă în vârstă de 50 de ani şi fiul ei de doar 7 ani au fost găsiţi morţi, spânzuraţi, într-un apartament din Drobeta Turnu Severin. Din primele informaţii, femeia era profesoară.

O mamă şi copilul ei de 4 ani, găsiţi spânzuraţi într-un apartament din Drobeta. Femeia era profesoară

Alarma a fost dată de sora femeii, care locuia la o scară învecinată. Ultima dată, a vorbit cu ea sâmbătă, iar astăzi, după ce a sunat-o și nu a răspuns la telefon, a venit la apartament să verifice ce se întâmplă. Văzând că sora sa nu răpunde nici la ușă, a alertat pompierii, care au spart ușa.

Aşa a fost descoperită oroarea.

Din primele informaţii, femeia, care era cadru didactic la o şcoală din Orşova și lucra, în paralel, ca profesoară la Penitenciarul Vânjuleț, era despărţită de soţ. Bărbatul ar fi dat-o în judecată pentru a obține custodia minorului.

Polițiștii au deschis o anchetă.

