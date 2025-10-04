Un român care şi-a înjunghiat soţia, într-un bar din Belgia, a fost prins de poliţişti, în Gherla, la o săptămână după atac. Femeia de 35 de ani, care a supravieţuit, este victima unui şir interminabil de abuzuri. Avea ordin de protecţie, dar a încercat de mai multe ori împăcarea cu partenerul şi a sfârşit prin a fi agresată de fiecare dată. Este o situaţie care se repetă la nesfârşit, în România. Datele oficiale arată că în 4 din 10 cazuri, ordinul de protecţie este încălcat.

În ciuda şirului interminabil de bătăi, femeia de 35 de ani a acceptat să-i mai acorde soţului o şansă. S-au întâlnit în Belgia şi s-au mutat cu chirie deasupra unui bar. Împăcarea a eşuat. Supărat că fosta parteneră preferă să stea la restaurant, în loc să urce în cameră, individul de 39 de ani a atacat-o cu un cutter.

"Varianta ei este că ea s-a temut să meargă sus că se temea de ce urmează, că o bate. A avut vreo şase-şapte copci", a povestit o rudă a bărbatului.

Imediat după atac, românul s-a făcut nevăzut

"Autorităţile judiciare din Belgia au emis pe numele acestuia un mandat european de arestare pentru săvârșirea infracţiunii de tentativă de omor", a declarat Patricia Socaciu, purtător de cuvânt al IPJ Cluj.

Deşi era dat în urmărire, individul a reuşit să fugă din Belgia şi să revină în ţară, unde a fost capturat.

Femeia a mai cerut ajutorul autorităților în trecut

Femeia de 35 de ani a supravieţuit atacului. Nu a fost primul. Surse Observator spun că femeia a chemat de cel puţin 4 ori poliţia pentru a raporta agresiunile bărbatului. De fiecare dată, însă, cei doi se împăcau.

În urmă cu un an, poliţiştii din Gherla au emis pe numele bărbatului un ordin de restricţie, prin care nu mai avea voie să se apropie de femeie. În februarie a fost încălcat după ce, spun sursele noastre, de comun acord au decis să se întâlnească, dar tot nu s-au înţeles şi a bătut-o din nou.

"Ea trebuia să ştie la ce să se aştepte de la el. Că au avut o viaţă foarte urâtă împreună", a adăugat ruda bărbatului.

După agresiunea din februarie, individul a fugit din ţară, pentru a scăpa de arestare. Acum s-a ales cu dosar penal şi pentru încălcarea ordinului de protecţie, şi pentru tentativă de omor.

Numai în primele patru luni ale anului, instanţele judecătoreşti din România au emis peste 4.100 de ordine de protecţie. Însă în 40 la sută dintre cazuri, ordinele au fost încălcate.

