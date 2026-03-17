O greşeală de câteva secunde a luat două vieţi în Cluj-Napoca. Vă avertizăm că urmează informaţii cu puternic impact emoţional. O tânără de 29 de ani, însărcinată, a murit după ce un autoturism a ajuns pe trotuar şi a strivit-o de o clădire. S-a întâmplat în centrul oraşului, chiar la doi paşi de primărie, după ce un şofer a făcut o manevră greşită şi a lovit o maşină pe care a proiectat-o în afara şoselei.

Sunt imagini surprinse imediat după impact. Medicii îi acordă tinerei de 29 de ani care era însărcinată, primul ajutor. Accidentul a avut loc în jurul orei 16, în centrul oraşului, pe Calea Moţilor.

Ambele maşini circulau dinspre Primărie spre cartierul Mănăştur, pe benzile 2 si 3, care duc doar înainte. Ajuns în dreptul acestei străduţe, şoferul care circula aproape de ax, şi-a dat seama că trebuie să facă dreapta şi fără să se asigure a schimbat banda, intrând în coliziune cu maşina condusă de o şoferiţa.

Zdrobită pe trotuar

Într-o fracţiune de secundă maşina a fost aruncată pe trotuar, iar tânăra care trecea pe acolo nu a avut timp să reacţioneze. A fost prinsă ca într-o menghină, între maşină şi zidul unei clădiri.

Prietenele ei au reuşit ca prin minune, să se ferească în ultima clipă din calea autoturismului scăpat de sub control.

"A fost vorba despre o femeie, de aproximativ 30 de ani, care se afla în stop cardiorespirator. S-au aplicat imediat manevre de resuscitare, iar victima a fost transportată în stare gravă la spital", a declarat Paul Olar, ISU Cluj.

Preluată în stare critică, în ciuda tuturor eforturilor salvatorilor, victima a murit la spital, în braţele medicilor. La faţa locului, una dintre prietenele care o însoţeau a leşinat când a aflat vestea.

Aletta, tânăra care a murit lucra într-o clinică de înfrumuseţare. Colegii ei au postat un mesaj pe Facebook, după tragicul eveniment.

"Aletta va rămâne în amintirea noastră prin zâmbetul ei cald, bunătatea și energia pe care o aducea în fiecare zi. A fost mai mult decât o colegă, a fost o prietenă care ne-a făcut viața mai frumoasă."

Unul dintre pasagerii maşinii care ar fi provocat accidentul susţine însă că prietenul lui care se afla la volan nu este vinovat.

"Noi am mers în faţă, n-am făcut dreapta. S-a băgat în noi. Ne-am dus pe bandă principală, pe mijloc, pe banda 2 şi a venit şi s-a urcat prima dată pe noi", spune unul din pasageri.

Poliţiştii vor studia camerele de supraveghere pentru a stabili exact dinamica accidentului.

"La testarea conducătorilor auto cu aparatul etilotest a fost indicat rezultat negativ la ambii conducători auto", a declarat Andreea Răchită, IPJ Cluj.

În mediul online, oamenii susţin necesitatea montării unor stâlpi de protecţie pe marginea trotuarelor.

