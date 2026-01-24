Căutări dramatice în judeţul Cluj. Un copil de patru ani din Gherla e dispărut de ore bune, după ce a căzut în apele reci ale Someşului Mic. Băieţelul era la derdeluş pe malul râului, împreună cu un verişor, iar la un moment dat au alunecat în apă. Un adolescent de 17 ani a reuşit să îl aducă la mal doar pe unul dintre ei. După apelul la 112, la faţa locului au ajuns pompieri, poliţişti şi scafandri, însă căutările au fost oprite la lăsarea întunericului. Incidentul vine la nici o săptămână de când o fetiţă de 5 ani a fost salvată la limită din apa îngheţată a unui lac din Craiova.

Misiunea contracronometru de salvare a avut loc la aproximativ 14 kilometri de municipiul Dej. Cei doi verişori, ambii de 4 ani, au plecat la derdeluș, însă la un moment dat au ajuns pe râul Someșul Mic. Stratul de gheaţă a cedat, iar cei mici au căzut în apă.

"O fracţiune de secundă s-a întâmplat toată treaba. Mama copilului l-a dus în casă cu băiatul celălalt, i-a pus să mănânce şi a mers în vecini să îţi caute fiica cea mare şi într-o fracţiune de secundă ei au venit la Someş", a povestit o localnică.

O clipă de neatenție, urmată de dezastru

Articolul continuă după reclamă

Un copil de 9 ani a fost martor la tragedie. A văzut cum cei doi au căzut în râu și a alergat imediat după ajutor. Un adolescent de 17 ani a sărit fără să stea pe gânduri în apă și a reușit să îl scoată pe unul dintre copii, dus câțiva metri de curent, departe de mal.

"După ce l-am scos l-am pus pe gheaţă, am încercat să îi fac trei resuscitări, după a venit un om, l-a dezbrăcat şi a pus o pătură pe el. Nu puteam să îl las în apă că e şi el un suflet", a declarat adolescentul salvator.

"Copilul era leşinat, i-am zis să îi facă palpitaţii, i-au făcut palpitaţii, i-au suflat în gură, mi l-au dat mie. I-am tras hainele jos să nu facă impact de la răceală şi l-am dat la o mătuşă de-a lui să îl învelească într-o geacă să îl ducă în casă", a spus un martor.

Al doilea copil, de negăsit

După câteva minute oamenii şi-au dat seama că lipseşte şi al doilea băiat. Au început imediat căutările. În zadar, însă.

"Nu am fost siguri că copilul ăla a fost dispărut în apă. Întâi am căutat noi pe aici prin curte. L-am căutat pe copil peste tot, am văzut că nu e. Ştiam că copilul nu lipseşte de lângă mă-sa atâta vreme. Ne-am dat seama că şi el s-a înecat în apă", a adăugat o femeie.

"M-au sunat să vin repede că mi-a murit copilul în apă. Am umblat să îl căutăm, dapoi n-am mai găsit nimic", a explicat tatăl copilului dispărut.

Căutări dificile pentru salvatori

Pentru salvatorii veniţi din două oraşe, misiunea de salvare a fost mai grea decât s-au aşteptat.

"Concomitent a fost necesară spargerea gheţii, care acoperea o bună parte din luciul apei, iar de pe mal s-au efectuat căutări în aval, pe o lungime de aproximativ 600 de metri", a transmis Andrei Biriş, ISU Cluj.

Incidentul vine la nici o săptămână de când o fetiţă de 5 ani a fost salvată la limită din apa îngheţată a unui lac din Craiova. Un bărbat din India a fost primul care a sărit să o scoată din apa rece, însă a căzut şi el în lac după ce gheaţa s-a rupt.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vi se pare justificată majorarea tarifelor STB? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰