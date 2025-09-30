Sfârşit tragic pentru un tânăr de 18 ani care și-a pierdut viața, strivit între mașini, în Pitești. Aștepta o cursă de ride-sharing. Maşina în care ar fi trebuit să urce a fost lovită de un alt autorism, iar în urma impactului a ricoşat în tânărul aflat pe trotuar. Impactul a fost nimicitor.

Clipe de groază, azi-noapte, pe o stradă din municipiul Pitești. Un tânăr de doar 18 ani a comandat o cursă ride-sharing și a ieșit în fața casei pentru a se urca în mașină. În acel moment, destinul i-a fost curmat brutal: două autoturisme s-au izbit violent, iar unul dintre ele, cel de ridesharing, a fost proiectat direct în el.

Tânărul, strivit între cele două maşini

Băiatul a fost prins între mașina care trebuia să îl ia în cursă și un autoturism parcat și a intrat imediat în stop cardio-respirator. A fost resuscitat la fața locului și transportat de urgență la spital, însă medicii nu au mai reușit să-i salveze viața.

Șoferul de 50 de ani al uneia dintre mașini a fost, la rândul său, grav rănit și găsit încarcerat. Pompierii de la Detașamentul Pitești, echipajul SMURD și ambulanțele SAJ au intervenit prompt pentru a-l elibera și a-i acorda îngrijiri medicale.

Potrivit surselor Observator, destinul tânărului este cu atât mai sfâșietor cu cât mama lui a murit în 2021, iar acum familia trece printr-o nouă tragedie.

Polițiștii rutieri au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. Ambii șoferi au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. Ancheta va stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs accidentul.

