Cade zidul de la Tărtăşeşti! Deveniţi virali după ce au rămas cu maşinile blocate în curţi şi garaje, localnicii au aflat că vor fi eliberaţi. Firma care a construit un drum cu metru mai sus decât trebuia va îndrepta lucrurile. Dă vina, însă, pe nişte studenţi care ar fi greşit proiectul de 60 de milioane de euro.

Constructorii au început să demoleze betonul turnat greşit acum trei săptămâni, când au început să lărgească un drum naţional care trece prin comuna Tărtășești - Dâmboviţa. În mai puțin de cinci ore, constructorul a transformat rigola de beton într-un morman de pietriș. Asta cel puțin parțial, pentru că în continuare două gospodării sunt blocate de rămășițele construcției.

"Ne-a dărâmat Zidul Berlinului. Noi le-am zis de la început, dar ei au ținut-o pe a lor. Până la urmă aruncă proiectantul pe constructor, constructorul pe proiectant. Soțul le-a zis... măi oameni buni, e înalt, unde faceți voi asfaltul?", povesteşte o localnică.

Muncitorii trebuiau să extindă Drumul Național 7 de la două la patru benzi. Au construit, însă, un şanţ pentru scurgerea apei de peste 80 de centimetri înălţime, dublu faţă de necesar.

Articolul continuă după reclamă

"Exact până aici era! 82 de centimetri. Copilul ăla nu se vedea. Eu puteam atunci să las porțile deschise, copilul nu avea cum să sară peste ăsta, ce au făcut", povesteşte un localnic.

Localnicii sunt supăraţi pe ingineri pentru că, după ce că au greşit vizibil, i-au mai luat şi în râs.

"Am întrebat cu ce intru în curte, patronul turc mi-a spus că cu avionul"

"Domnule, au greșit, ne scuzați, se remediază... în niciun caz așa ceva, nu s-a scuzat nimeni", spun localnicii.

Şanţul înalt peste limită a fost ridicat de o firmă din Turcia

Compania de drumuri a cerut explicații constructorului.

"Muncim de trei ori ca să ne iasă o dată din cauza unui proiect prost făcut. Proiect care nu e făcut de CNAIR. Antreprenorul care construieşte acolo a primit un proiect, deci proiectul nu îi aparţine, proiectul a fost făcut de altă firmă", spune Alin Șerbănescu, reprezentant CNAIR.

Greșeala va fi corectată de constructorii turci pe cheltuiala firmei.

Bogdan Dinu Like Bogdan Dinu s-a alăturat echipei Observator în anul 2020. În prezent activează în cadrul redacției Antena1 ca reporter de eveniment și investigații specializat în domeniul afacerilor interne. ➜

Întrebarea zilei Aţi încercat până acum "dieta deceniului" - postul intermitent? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰