Tablourile semnate de Picasso şi Grigorescu, cumpărate cu bani primiţi mită de fostul ministru Darius Vâlcov, vor fi vândute de Fisc la licitaţie. Statul vrea să recupereze astfel prejudiciul de peste şase milioane de lei din dosarul în care Vâlcov a fost condamnat pentru spălare de bani.

Un desen unic în lume, semnat de Pablo Piccaso, "Scenă de coridă", este vedeta licitaţiei care va fi organizată la Palatul Cesianu-Racoviţă din Bucureşti.

"Avem un Piccaso care nu este serigrafie. Acum vorbim despre un Piccaso în premieră. Este un desen tuş pe hârtie. Porneşte în eveniment de la 8 mii de euro, aşadar aş spune că este o bijuterie cu preţ de pornire extrem de accesibil", a precizat Anca Bejan, director comunicare casă de licitaţii.

Desenul a fost confiscat de procurori de la fostul ministru de finanţe Darius Vâlcov, condamnat în 2023 la şase ani de închisoare. Judecătorii spun că fostul strateg al PSD a cumpărat obiecte de artă în valoare de două milioane şi jumătate de lei cu banii proveniţi din săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă. Procurorii DNA au găsit operele de artă ascunse în pereţii casei şi în mai multe morminte din cimitirul Slatina.

Articolul continuă după reclamă

"172 de opere de artă au confiscate de la Darius Vâlcov, care spunea că îşi doreşte să deschidă o galerie de artă în centrul Capitalei. Tablourile au fost găsite ascunse sub pat sau chiar în pereţi. Acum 34 piese reintră în circuitul expoziţional la Palatul Cesianu-Racoviţă. Iar licitaţia va avea loc in data de 17 februarie", a transmis reporterul Observator Mădălina Iacob.

Conform legii, ANAF nu are voie să vândă bunuri culturale executate silit, ci trebuie să le valorifice printr-o casă de licitaţii autorizată de Ministerul Culturii.

"Cele mai valoroase în ceea ce priveşte preţul de pornire în eveniment sunt acest Nicolae Grigorescu atât de special, acest Car cu boi care porneşte de la 50 de mii de euro şi pictura de Victor Brauner, care este impresionantă şi pentru dimensiuni", susţine Anca Bejan, director comunicare ARTMARK.

Colecţia fostului ministru condamnat pentru corupţie cuprinde, printre altele, şi opere semnate de Nicolae Toniţa, Salvador Dali şi Jean Cocteau. Amatorii de artă le pot admira gratuit până în ziua licitaţiei.

Mădălina Iacob Like De la prima transmisiune live, la înâlnirea cu Papa Francisc, funeraliile Reginei Elisabeta a doua, încoronarea regelui Charles şi până la ceremonia luminii sfinte din Ierusalim, meseria de jurnalist mă surprinde şi mă învaţă întotdeauna câte ceva. ➜

Întrebarea zilei Aţi renunţat la călătoriile cu avionul din cauza preţurilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰