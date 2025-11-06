Antena Meniu Search
Video Fisură la o conductă de gaze în centrul Capitalei. Pompierii au izolat zona Popa Tatu

Alertă de scurgeri de gaze noaptea trecută în centrul Capitalei. Echipajele de pompieri au intervenit de urgență după ce mai mulţi oameni s-au plâns de mirosul puternic de gaz. Salvatorii descoperit o conductă de gaze, fisurată în subteran. Perimetrul a fost izolat.

de Redactia Observator

la 06.11.2025 , 07:43

Alarma s-a dat după ora 20, când locuitorii de pe strada Popa Tatu au semnalat o posibilă scăpare de gaze. În urma verificărilor pompierilor, a fost identificată o scurgere la o conductă aflată în subteran.

"Au rămas stupefiaţi, era cantitatea foarte mare de gaze, concentraţia foarte mare", a declarat Cezar Osiceanu, locatar.

Scenariul a devenit şi mai complicat. Iar asta pentru că scurgerea era într-un punct unde Distrigaz ar fi montat un capac închis cu șuruburi.

"Dacă era să fie un incendiu, ceva, nu se putea acționa. Și am stat 22 de minute până a venit Distrigaz să deschidă acel capac", a continuat locatarul.  

După minute bune, pompierii au reuşit doar să identifice scăparea de gaze, dar accesul la sursa exactă a defecțiunii a fost imposibil până la sosirea echipei tehnice specializate.

Ulterior, defecțiunea a fost remediată de către echipele Distrigaz.

