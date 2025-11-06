Alertă de scurgeri de gaze noaptea trecută în centrul Capitalei. Echipajele de pompieri au intervenit de urgență după ce mai mulţi oameni s-au plâns de mirosul puternic de gaz. Salvatorii descoperit o conductă de gaze, fisurată în subteran. Perimetrul a fost izolat.

Alarma s-a dat după ora 20, când locuitorii de pe strada Popa Tatu au semnalat o posibilă scăpare de gaze. În urma verificărilor pompierilor, a fost identificată o scurgere la o conductă aflată în subteran.

"Au rămas stupefiaţi, era cantitatea foarte mare de gaze, concentraţia foarte mare", a declarat Cezar Osiceanu, locatar.

Scenariul a devenit şi mai complicat. Iar asta pentru că scurgerea era într-un punct unde Distrigaz ar fi montat un capac închis cu șuruburi.

Articolul continuă după reclamă

"Dacă era să fie un incendiu, ceva, nu se putea acționa. Și am stat 22 de minute până a venit Distrigaz să deschidă acel capac", a continuat locatarul.

După minute bune, pompierii au reuşit doar să identifice scăparea de gaze, dar accesul la sursa exactă a defecțiunii a fost imposibil până la sosirea echipei tehnice specializate.

Ulterior, defecțiunea a fost remediată de către echipele Distrigaz.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ați face armata voluntară pentru 6.000 de euro? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰