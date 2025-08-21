Fost director la Transporturi Feroviare Giurgiu, găsit împușcat în cimitir

Ioan Mateescu, fost director al Transporturilor Feroviare Giurgiu, a fost găsit mort în cimitirul din comuna Falaștoaca. Bărbatul de 62 de ani ar fi lăsat mai multe bilete de adio, iar anchetatorii verifică ipoteza unei sinucideri pe fondul unor datorii.

Mateescu, fost director al Transporturilor Feroviare, a fost descoperit împușcat, miercuri seara, în cimitirul din comuna Falaștoaca, scrie Mediafax.

Alerta dată de soţie

Potrivit primelor informații, bărbatul de 62 de ani și-ar fi pus capăt zilelor cu propria armă de vânătoare. Polițiștii au fost alertați chiar de soția acestuia, care le-a spus că soțul i-a lăsat de înțeles că intenționează să se sinucidă.

La aproximativ trei ore după sesizare, agenții l-au găsit decedat. Surse judiciare afirmă că fostul director ar fi avut datorii importante, însă nu este clar dacă acestea erau către bănci sau către cămătari.

Anchetatorii au găsit mai multe bilete de adio și au început audieri pentru a înțelege ce l-a determinat pe Mateescu să recurgă la gestul extrem.

Cazul este cercetat de polițiștii din Giurgiu sub coordonarea procurorilor.

