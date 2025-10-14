După aproape două luni în larg, fregata Regina Maria s-a întors acasă. Militarii români au încheiat o misiune dificilă, alături de parteneri NATO, în apele Mediteranei. În portul militar din Constanţa, bucuria revederii cu familiile a făcut uitate dorul și oboseala.

După 50 de zile petrecute departe de casă, în largul Mării Mediterane, militarii de pe fregata "Regina Maria" s-au întors acasă şi s-au reunit cu famiilile care îi aşteptau în portul militar.

"E greu când sunt copiii mici şi soţul departe. Am avut ajutor, pe mama, dar e greu cu el departe. Ne bucurăm că au ajuns cu bine acasă" a spus soţia unuia dintre militari.

Reporter: Ce ai tu acolo scris?

Articolul continuă după reclamă

Copil: Că îl iubesc pe tati.

Reporter: Cât de tare îţi e dor de el?

Copil: Foarte tare!

Misiunea, complexă şi plină de provocări

Pentru echipajul fregatei, misiunea a fost una complexă și plină de provocări.

"Am avut ca misiune esenţială de a consolida cunoaşterea situaţiei maritime din aria de interes, contracararea terorismului, dar şi o sarcină esenţială - aceea de a creşte capacitatea de securitate maritimă regonală în porturile din ţările non-NATO" a explicat comandantul fregatei Regina Maria, Alexandru Mitel.

"A fost şi frumos şi greu, dorul de familie. Foare bucuroşi că ne revedem sănătoşi şi aşteptăm să petrecem timp împreună acum" a explicat un militar.

Revenirea în port încheie una dintre cele mai lungi misiuni ale fregatei din acest an. Una de securitate, în care marinarii români au fost ajutaţi de parteneri internaţionali.

Cea de-a opta misiune executată în cadrul operaţiunii Sea Guardian

"Din această grupare navală au făcut parte FRM şi nava purtătoare de rachete Vukova, aparţinând Croaţiei. [...] Gruparea a fost sprijinită de două avioane de patrulare maritimă, aparţinând Portugaliei şi Italiei şi în acelaşi timp de un submarin italian" a explicat şeful de stat major la Comandamentul Flotei, Victor Durea.

Pentru fregata Regina Maria este cea de-a opta misiune executată în cadrul operațiunii Sea Guardian. Nava are o lungime de aproape 150 de metri și are opt punți, iar printre dotări se numără un tun super-rapid, instalaţii de lansare torpile, sisteme de luptă electronică și nouă sisteme radar.

Fregata a supravegheat traficul maritim din Marea Mediterană

"Este o misiune la care noi punem în aplicare ceea ce am învăţat, toată experienţa pe care am căpătat-o până la acest moment. […] Misiunea a constat în supravegherea traficului maritim din Marea Mediterană, în special în zona ei centrală şi de interogare a navelor pentru a determina tiparele de marş din Marea Mediterană - anumite acţiuni care pot deveni ilegale" a mai explicat Victor Durea.

"Misiunile alocate cu elicopterul YAR-PUMA Naval au constat în principal în cercetarea, recunoaşterea şi identificarea navelor şi ambarcaţiunilor suspecte din zona de operaţie. [...] Toate aceste ore de zbor au fost executate în deplină siuranţă doar prin implicarea întregului echipaj al navei, pornind de la echipa de bridge, până la echipa tehnică ambarcată care au făcut posibile lucrările de mentenanţă de nivel intermediar care presupun montarea-demontarea motoarelor a diferitelor agregate şi a pieselor necesare pentru îndeplinirea misiunii" a explicat locțiitorul comandantului pentru zbor, Marius Mitric.

Cristina Niță Like Ce iubesc la profesia asta? E simplu. Faptul că nicio zi nu seamănă cu cealaltă. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu modificările aduse legii RCA? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰