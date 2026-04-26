Doar o săptămână ne desparte de minivacanţa de 1 Mai, când mii de turişti vor lua drumul litoralului. Până atunci, la Limanu, a avut loc o competiţie de yachting în care au concurat atât români, cât şi străini. Şi turiştii se pot bucura de o astfel experienţă - pot închiria veliere direct de la malul mării. Între timp, în Vama Veche, curajoşii au făcut deja prima baie în mare.

Mai e o saptămână până când toate drumurile vor duce la mare. Iar cei mai norocoşi deja au încercat-o. Unii doar cu degetul, alţii au înotat pe săturate.

"E primul weekend cu temperaturi de peste 20 de grade Celsius la malul mării aşa că plaja de la Vama Veche s-a animat şi oricum. Unii fac plajă, alţii mai curajoşi au făcut baie în mare, iar copiii sunt cei mai fericiţi pentru că pot să înalţe zmeie şi să se joace în nisip", explică Andreea Filip, reporter Observator.

"Am început mai devreme faţă de anul trecut. Vremea ne ajută foarte tare, nu ne aşteptam. Suntem surprinşi de faptul că Vama e plină", explică Bogdan Boiță, manager restaurant.

Articolul continuă după reclamă

Între timp, la doar 9 kilometri distanţă de plaja din Vama Veche, la Limanu, a avut loc o competiţie internaţională de yachting.

Şase echipaje au concurat astăzi. S-a punctat atât tehnica de sailing, cât şi capacitatea de "vânare" a adversarului.

"Avem participanţi din Italia, Spania. Am avut şi din Polonia şi Franţa. Au început să vină din ce în ce mai mult. Zona este foarte bună pentru race. Nu sunt valuri foarte mari, avem toate condiţiile", explică Ciprian Teodor, organizator.

Câştigătorul competiţiei de azi a fost Valentin Oeru, dublu campion naţional la yachting, care în viaţa e zi cu zi este antreprenor.

"Îmi plac toate competiţiile de sailing. Mici. mari, off shore. Să joci şah, cam asta trebuie. Să anticipezi mişcările adversarului, să acţionezi înainte, altfel îţi închizi posibilităţile şi nu mai poţi câştiga", explică Valentin Oeru.

E un sport este pentru toate vârstele. Cătălina, de exemplu, a participat la prima competiţie deşi are doar 16 ani.

"A fost foarte intens. A fost prima oară când am căzut în apă. Vezi multe bărci în jurul tău şi te simţi liber, cu vântul, cu valurile, cu totul. E foarte frumos", a recunoscut Cătălina.

Cei care vor să se bucure de o astfel de experienţă pot închiria ambarcaţiuni de la mal.

"Costul închirierii unei ambarcaţiuni este între 350 şi 600 de euro pe zi, în funcţie de dimensiune şi confort. Ambarcaţiunile sunt toate conduse de un skipper", explică Ania Vlădescu, organizator eveniment.

"Se poate ieşi pe mare, se poate ajunge până la Neptun, Olimp. Avem şi cununii pe mare, botez pe mare, petreceri pe mare, în golf. Interesant e ce se face uneori în unele golfuri: se pun bărcile în stea, spate în spate şi se aduce şi un DJ şi se face baie", explică David Marcu, manager competiţie.

Weekendul următor, în minivacanţa de 1 mai, mii de turişti sunt aşteptaţi pe litoral.

Andreea Filip Like Nu cred în coincidențe, cum nu cred că am ajuns întâmplător în această meserie. Unele lucruri sunt predestinate și, orice ai face, se întâmplă. ➜

Întrebarea zilei Plănuiţi să cumpăraţi o locuință în 2026? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰