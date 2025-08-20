Murdară, plină de şobolani şi nereparată de peste 30 de ani, Gara de Nord se pregăteşte de modernizare. Statul îşi propune să schimbe experienţa neplăcută prin care trec peste 11 mii de călători în fiecare zi. Dacă termenele vor fi respectate, cea mai mare staţie de cale ferată din ţară va fi de nerecunoscut peste cinci ani.

Călătorii care vin şi pleacă din Gara de Nord se strecoară dezgustaţi printre pereţi scorojiţi, gunoaie, spaţii abandonate, oameni ai străzii şi şobolani. Vânzătorii din staţie par obişnuiţi cu prezenţa rozătoarelor.

"Asta e o problemă nu doar aici, ci în toată gara. Să mănânci shaorma cu vedere la rozătoare e cam…", a povestit un comerciant.

Gara de Nord, sufocată de gunoaie şi şobolani

Le-am arătat imaginile şi celor de la CFR.

"Se face deratizarea o dată la două luni. Noi suntem undeva pe domeniul public. Suntem înconjuraţi şi de bulevarde. Se fac demersuri pentru o nouă procedură vizavi de deratizare", a declarat Cristian Ungureanu, director Regionala Bucureşti.

Explicaţiile nu ajută cu nimic pasagerii care se simt în Gara de Nord ca într-o clădire abandonată.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Modernizarea promisă de ani de zile începe abia acum

După ani de promisiuni nerespectate, va începe, în sfârşit, modernizarea Gării de Nord. Planurile contrastează enorm cu ruina în care se transformă clădirea nereparată din anii ‘90.

"În zona aceasta vor fi restaurante. Iluminatul va fi cu totul deosebit, va fi iluminat led şi vor fi şi panouri fotovoltaice. Totul va fi modern. Urmează faza a doua, unde vor intra în reparare liniile şi peroanele aferente staţiei Bucureşti Noi. Se va adăuga linia 0 şi în zona Basarab două linii pentru interconectarea celorlalte mijloace", a adăugat Cristian Ungureanu.

Acum, cele mai multe spaţii din Gara de Nord arată ca-ntr-un bazar, oricine poate să cumpere aproape orice. Pe viitor, autorităţile vor să transforme aceste culoare în spaţii extinse de relaxare, cu zone verzi, cu iluminat modern, dar şi cu zone de fast food.

Pentru că e o chestiune de noroc dacă găseşti sau nu aer condiţionat în tren, poţi să-ţi cumperi un evantai chiar din Gara de Nord.

Organizarea şantierului va începe luna viitoare chiar pe locul ocupat acum de aceste spaţii comerciale.

Proiectul, evaluat la peste 419 milioane lei

"Casele de bilete, de exemplu, vor fi relocate pentru a asigura în continuare accesul către ele, iar celelalte spaţii se vor închide până când vom avea să acces să le relocăm pe perioada respectivă. Credeţi-mă că noi ne-am străduit, am avut şi piedici în cadrul acestui proiect", a mai spus directorul regionalei.

"Trebuia să fie de mult. Dacă exista voinţă politică se putea face. Este poarta principală de intrare în Capitala României", a subliniat Rodrigo Maxim, sindicalist CFR Călători.

Proiectul de regenerare urbană prevede şi înfiinţarea unui nod de transport intermodal.

"Sper ca într-un viitor nu foarte îndepărtat să arate chiar aşa gara. Chiar mă uitam mai devreme că nu e o privelişte chiar plăcută şi comparând cu alte gări pe care le-am văzut vara asta chiar lasă de dorit", a precizat o persoană.

Modernizarea Gării de Nord va costa peste 419 milioane de lei, iar finanţarea este asigurată din fonduri europene.

Greta Neagu Like

Întrebarea zilei Aţi încercat să vă reglaţi somnul prin alimentaţie? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰