Un festival gastronomic sparge tiparul: invită bucureştenii la un festin haiducesc. În faţa parcului Kisellef, cazanele răspândesc arome ispititoare. Oamenii stau la cozi lungi să mănânce tocăniţă de mistreţ, vită haiducească şi berbec rumenit.

Ceaunele au fiert fără oprire mâncărurile tradiţionale, iar grătarele au sfârâit încă de dimineață, pline cu pastramă fragedă, cârnați și fripturi haiducești. Bulzul şi musutul s-au dovedit partenerii perfecţi pentru ospăţ.

"Am venit să mă bucur de un pahar de must. Am luat 2 litri de must, o căpşunică şi un cabernet. Sunt de fel din Drăgăşani şi mi-era dor de un must, îmi aminteşte de copilărie", spune un turist.

Indiferent de gusturi, preţurile sunt cam piperate: 15 lei suta de grame de cârnaţi, frigărui de pui sau pomana porcului, 22, pastrama de oaie, iar mustul costă 10 lei.

Cea mai multă lume s-a strans bineînţeles la grătar. Aici sunt peste 24 de metri de grătare cu peste 29 de feluri de mâncare De parcă mirosurile nu erau suficiente, bucătarii şi brutarii şi-au făcut reclame speciale.

"Şi eu mi-am clopul ăsta în cap că așa purtau pe vremuri haiducii. Eu de meserie sunt cioban și trebuie să port clop ciobanesc. Lumea caută cel mai mult pastrama de berbecut, bulzul, mustul", spune unul dintre bucătari. "În copilăria mea bunicii au avut o moară așa că avem bunătati ca la moara. Aici aveți painici diverse, făcute cu maia, artizanale, dospite lent", spune un alt bucătar.

Peste 10.000 de vizitatori au trecut în ultimele două zile pe la festivalul haiducesc de pe Şoseaua Kisellef.

