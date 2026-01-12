Antena Meniu Search
Mulţi oameni îşi anulează singuri documente oficiale, fără să îşi dea seama. Actele de stare civilă învelite în plastic pentru a fi protejate devin nule. Iar cei care fac asta trebuie să ceară autorităţilor un duplicat.

de Bogdan Dinu

la 12.01.2026 , 20:27

Folia de plastic acoperă elementele de siguranță ale certificatului de naştere de care au nevoie autoritățile şi notarii pentru a-l verifica.

"Sunt plastifiate de oameni din dorința de a le proteja, de a le da o viață mai lungă. Noi nu îl putem folosi ca un act valabil deoarece notarul este obligat să verifice că este un act original, autentic și nu o copie. În unele acte notariale mai avem acel timbru sec, care se pune în relief, ori direct pe foaie, ori pe un abțibild colorat. Semnătura ofițerului de stare civilă, ștampila primăriei și pe un document plastifiat nu se poate sesiza în relief semnătura. Este, efectiv, ca și cum am avea o copie xerox",  susţine George Bivol, notar.

O lege din anul 2022 stabileşte că orice act de stare civilă care a fost îmbrăcat într-o folie de plastic prin procedeul numit laminare devine nul.

"6-7 lei, atât costă plastifierea unui act, doar că prețul real s-ar putea să îl plătim mai târziu, în momentul în care mergem să cerem un nou act, asta pentru că cel deja plastifiat, cel mai probabil ne va fi refuzat la ghișeu", explică reporterul Observator Bogdan Dinu.

Prețul nu se măsoară în bani, ci în timpul pierdut la ghișeele de Stare Civilă, unde trebuie emis un nou act.

"Obținerea unui duplicat este necesară pentru a putea utiliza documentul în mod legal. De obicei se eliberează certificate de căsătorie, naștere sau deces în aceeași zi sau în câteva zile lucrătoare, dacă actul există în sistemul informatic", a precizat Daniela Amzucu, Direcția Evidența Persoanelor.

O soluție mai simplă și sigură ar fi folosirea copiilor legalizate ale documentelor. Sau variantele digitale, precum cărțile de identitate electronică.

